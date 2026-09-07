Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Στα backstages της φωτογράφισης για τη συνεργασία τους στο «Theama»

Γέλια, πειράγματα, μουσική, φώτα, «κλικ» και πολλή ανυπομονησία είναι τα συστατικά διαμόρφωσαν το κλίμα στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου, του Χρήστου Μενιδιάτη. Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Παναγιώτη Μαύρο στο «Theama».

Στη φωτογράφιση της Μελίνας Ασλανίδου και του Χρήστου Μενιδιάτη, από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν εμφανές πως η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstages.

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Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν μια απλή διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν όλοι, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή.

Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο κορυφαίους και ιδιαίτερα αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια.

@melinaaslanidou.official Όταν η φωτογράφιση γίνεται… πάρτι! Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης & Παναγιώτης Μαύρος σε backstage mood, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μας ταξίδι στο THEAMA! Και κάπως έτσι αρχίζουμε… με χαμόγελα, χορό και πολλή καλή ενέργεια! THEAMA 2026–2027 @Christos Menidiatis @Παναγιώτης Μαυρος @THEAMA ATHENS ♬ πρωτότυπος ήχος – Melina Aslanidou Official

Οι τρεις καλλιτέχνες ετοιμάζονται πυρετωδώς, η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει.