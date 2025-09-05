Αντρέας Γεωργίου: Η νέα αξιολάτρευτη selfie της Σιμώνης Χριστοδούλου με τη νεογέννητη κόρη τους

Πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας βιώνουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αντρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους μωράκι.

Η όμορφη makeup artist έφερε την Τρίτη (26.08.2025) στη ζωή ένα υγιές κοριτσάκι, καρπό του μεγάλου της έρωτα με τον γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό. Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και δεν αφήνουν από τα μάτια τους τη νεογέννητη κόρη τους.

Μάλιστα, η νεαρή μητέρα είναι εκείνη που περνάει τον περισσότερο χρόνο με το μωράκι, καθώς ο Αντρέας Γεωργίου αυτό το διάστημα έχει ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις με την παραγωγή του 5ου κύκλου της δραματικής σειράς «Η γη της ελιάς» που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί.

Η Σιμώνη Χριστοδούλου την Παρασκευή (05.09.2025) θέλησε να μοιραστεί μία νέα πόζα μαζί με τη νεογέννητη κόρη της.

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς.

Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», είχε γράψει στο Instagram ο Αντρέας Γεωργίου για την έλευση της μικρούλας.