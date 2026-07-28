Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου είναι full in love – Το τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν

Τα τελευταία χρόνια ο Αντρέας Γεωργίου έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια, καθώς βρήκε στο πρόσωπο της όμορφης make up artist, Σιμώνης Χριστοδούλου, τη γυναίκα της ζωής του.

Το αγαπημένο ζευγάρι αυτό το διάστημα όποτε τα καταφέρνει βρίσκει χρόνο και ξεκουράζεται, ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του γνωστού σκηνοθέτη, παραγωγού και ηθοποιού που τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στον ΣΚΑΪ με δύο σειρές, τις «Μπλε ώρες» και το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ζουν μόνιμα στην Κύπρο, ωστόσο λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων βρίσκονται συχνά και στο Πήλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα (27.07.2026) η σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη μοιράστηκε δύο φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες το ανδρόγυνο βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό μέρος, με φόντο τεράστιους φοίνικες και απολαμβάνει τον έρωτά του.

Μάλιστα, σε μία από αυτές ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στα χείλη.

«Οι χρόνοι και οι τόποι εξαρτώνται από το ποιον τα μοιράζεσαι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σιμώνη Χριστοδούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον Αντρέα, εγώ έτσι τον γνώρισα, με τη δημοσιότητα. Στην αρχή κρυβόμασταν γιατί δεν θέλαμε πουλήσουμε κάτι. Γνωριστήκαμε σε γυρίσματα, εγώ πήγα για δουλειά, ως μακιγιέζ. Δε θέλαμε στην αρχή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι θέλω να κάνω παιδιά», είχε εξομολογηθεί η Σιμώνη Χριστοδούλου για τη σχέση της με τον Αντρέα Γεωργίου.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έκαναν τη βάφτιση της μονάκριβης κορούλας τους. Το μυστήριο έγινε την Κυριακή (07.08.2026) στην Αγία Νάπα της Κύπρου.