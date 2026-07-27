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Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η έκπληξη στην μητέρα της μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Μη μου το κάνεις αυτό, όχι»

Η μητέρα της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, σκορπίζοντας ανακούφιση στο ζευγάρι
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκάλυψε στο TikTok την έκπληξη που έκανε στη μαμά της, μαζί με τον σύζυγό της, Σάκη Κατσούλη ύστερα από 12 ημέρες νοσηλείας.

Η μητέρα της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από 12 ημέρες νοσηλείας, σκορπίζοντας ανακούφιση στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και στον Σάκη Κατσούλη.

Το ζευγάρι που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το Survivor θέλησε να γιορτάσει το ευχάριστο αυτό νέο με έναν ξεχωριστό τρόπο. Όπως θα δεις στο βίντεο, της πήραν δώρο ένα αυτοκίνητο για να μετακινείται.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση και ιδιαίτερα συγκινητική. Μόλις αντίκρισε το αυτοκίνητο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και, εμφανώς φορτισμένη, είπε: «Καρδούλα μου, μη μου το κάνεις αυτό, όχι», αγκαλιάζοντας τη Μαριαλένα και τον Σάκη σε μία από τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές των τελευταίων ημερών.

@marialena.rou Το μεγαλύτερο δώρο που μου έχουν ποτέ στα γενέθλια μου#fyp #foryoupagе #birthday #blessed ♬ Piano Version (纯享版) – 夹夹虫

Η συγκίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη.

Το ζευγάρι διανύει τους πρώτους μήνες της νέας του ζωής ως οικογένεια μετά τον ερχομό του γιου τους, ενώ πριν από λίγες ημέρες ο Σάκης της είχε ετοιμάσει μια ρομαντική έκπληξη για τα γενέθλιά της, συνδυάζοντάς τα και με την επέτειο της σχέσης τους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως οι δυο τους δεν σταματούν να στηρίζουν και να εκπλήσσουν ο ένας τον άλλον.

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