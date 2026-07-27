Ρόζι Χάντινγκτον για τα γενέθλια του Τζέισον Στέιθαμ: «Είσαι η καθημερινή μας έμπνευση, σ’ αγαπάμε»

Τα 59α γενέθλιά του είχε ο Τζέισον Στέιθαμ και η σύζυγό του Ρόζι Χάντινγκτον, του ευχήθηκε με μια ανάρτηση γεμάτη με φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Η Ρόζι Χάντινγκτον δημοσίευσε οικογενειακά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους και εξήγησε τους λόγους που θαυμάζει τον Τζέισον Στέιθαμ.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο έγραψε με τρυφερά λόγια τον θαυμασμό της στον ηθοποιό και εξέφρασε την αγάπη της για εκείνον: «Χαρούμενα γενέθλια στον αγαπημένο μας τύπο. Στον νούμερο 1 μας.

Στον ηρωικό άντρα που τα κάνει όλα. Κρατάει την ισορροπία. Μας κάνει να γελάμε. Μας κρατάει ασφαλείς. Στην καθημερινή μας έμπνευση. Σ’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Πάντα και για πάντα», έγραψε.

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Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram δείχνει στους διαδικτυακούς φίλους της τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και οι αγκαλιές με τον γιο και την κόρη τους.