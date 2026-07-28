Η Δώρα Παντέλη ανέβασε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της: «Η ευτυχία δεν έχει ηλικία»

Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη το Σάββατο (25.07.2026), σε μία ρομαντική τελετή και παρουσία των πιο αγαπημένων τους προσώπων.

Μετά τον γάμο ακολούθησε μία λαμπερή δεξίωση σε παραλιακό μαγαζί της αθηναϊκής ριβιέρας, όπου το ερωτευμένο ζευγάρι διασκέδασε με την ψυχή του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η Δώρα Παντέλη την Τρίτη (28.07.2026) ανέβασε κάποιες αδημοσίευτες φωτογραφίες τόσο από το μυστήριο όσο και από το πάρτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το για πάντα ξεκινάει από εδώ. 25.07.2026», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δώρα Παντέλη και μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από τον γάμο της με τον άντρα της ζωής της.

Παράλληλα, η γνωστή αθλητικογράφος έκανε και ένα story για να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές της και να μοιραστεί κάποιες από τα συναισθήματά της.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε ευχή, κάθε μήνυμα και κάθε όμορφη κουβέντα αυτές τις μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όσους ήταν δίπλα μας στον γάμο, σε όσους γιορτάσατε μαζί μας τα πρώτα γενέθλια του μικρού μας, αλλά και σε όλους εσάς που μπορεί να μη γνωριζόμαστε προσωπικά και αφιερώσατε λίγα λεπτά για να μου στείλετε την αγάπη σας… σας ευχαριστώ πραγματικά.

Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι μαζί σας τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου.

Και αν υπάρχει κάτι που μου έμαθε η δική μου διαδρομή, είναι πως η ευτυχία δεν έχει ηλικία και δεν έρχεται πάντα όταν τη ζητάμε. Μερικές φορές αξίζει να περιμένεις λίγο παραπάνω, γιατί όταν έρθει ο σωστός άνθρωπος, όλα αποκτούν νόημα.

Εύχομαι σε όλους να ζήσετε τη δική σας στιγμή, στον δικό σας χρόνο.

Η φωτογραφία που ανέβασε η Δώρα Παντέλη για να μιλήσει για τον γάμο της

Σας ευχαριστώ που είστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια και που κάνετε τη χαρά μου ακόμη μεγαλύτερη», έγραψε η Δώρα Παντέλη στην ανάρτησή της.