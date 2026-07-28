Προκόπης Αγαθοκλέους: Πένθος για τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» – Πέθανε ο παππούς του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο γνωστός Κύπριος ηθοποιός, Προκόπης Αγαθοκλέους, που αγάπησε το πανελλήνιο μέσω του ρόλου του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό».

Όπως έκανε γνωστό μέσω των social media, ο Προκόπης Αγαθοκλέους τη Δευτέρα (27.07.2026) πέθανε ο αγαπημένος του παππούς, Προκόπης, ο οποίος ήταν πρώην κοινοτάρχης της κοινότητα Αρακαπά Κύπρου. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως, ανεβάζοντας ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

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«Στο καλό παππού μου… στο καλό παππού λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμηση σου άσβεστη. Στη μνήμη μας πάντα το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου το όμορφο και όσα μας δίδαξες.

Καλή ξεκούραση ασπρομάλλη μου Προκομμένε! Καλό παράδεισο! Εννά σε πεθυμήσω πολλά παππού μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

Επίσης, ο Προκόπης Αγαθοκλέους μέσω των stories του ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους και τους θαυμαστές του ότι η κηδεία του παππού του θα γίνει την Τρίτη (28.07.2026).

Η ανάρτηση του Προκόπη Αγαθοκλέους για την κηδεία του παππού του.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση η κηδεία θα γίνει σήμερα, στις 17:00 στον ιερό ναό της Παναγιάς Ιαματικής στον Αρακαπά.