Η Εύη Βατίδου σε κλαμπ της Μυκόνου μαζί με την κόρη της, Μάιρα

Τα βλέμματα στη Μύκονο μαγνήτισαν η Εύη Βατίδου και η Μάιρα Κούγια το βράδυ της Κυριακής (26.07.2026), όπου πραγματοποίησαν βραδινή έξοδο στον Σκορπιό.

Στη Μύκονο βρίσκεται η Εύη Βατίδου από την αρχή το καλοκαιριού, συνδυάζοντας δουλειά και διακοπές μαζί. Η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με την κόρη της από τη βραδινή τους έξοδο, στην οποία μητέρα και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές, απολαμβάνοντας την έξοδό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μάιρα Κούγια είναι σήμερα 21 ετών και ακολουθεί τα βήματα του πατέρα της, του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, σπουδάζοντας νομική στην Κύπρο. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι σπάνιες και τα social media της είναι κλειστά στο ευρύ κοινό, καθώς μοιράζεται στιγμές με την καθημερινότητά της, μόνο με τους διαδικτυακούς της φίλους.