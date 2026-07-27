Τομ Χόλαντ: «Κάποιες ταινίες μου είναι σκ@@@»

Ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την προώθηση ταινιών και παραδέχθηκε ότι δεν ένιωθε πάντα περήφανος για όλες τις κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε.

Ο ηθοποιός είπε στο Dish Podcast πως είναι πολύ πιο εύκολο να δίνει συνεντεύξεις όταν πιστεύει πραγματικά στη δουλειά του. Αναφερόμενος στις ταινίες για τις οποίες αισθάνεται περήφανος, είπε πως «όταν κάνεις προωθητικές συνεντεύξεις για ταινίες για τις οποίες είσαι πραγματικά περήφανος, είναι πολύ εύκολο. Γιατί όταν σε ρωτούν γιατί πρέπει ο κόσμος να δει αυτή την ταινία, δεν λες ψέματα σε κανέναν. Πραγματικά πιστεύεις ότι αξίζει να τη δουν».

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Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν παραγωγές που δεν θεωρούσε επιτυχημένες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποια συγκεκριμένη ταινία. «Μου έχει συμβεί στο παρελθόν να με ρωτούν “γιατί να δει κάποιος αυτή την ταινία;” και μέσα μου να σκέφτομαι “δεν πρέπει να τη δει, γιατί είναι χάλια”», είπε γελώντας ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο, ο Χόλαντ μίλησε για τις δύο νέες του ταινίες -την «Η Οδύσσεια» και τον «Spider-Man: Brand New Day»- και τόνισε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της καριέρας του: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω σαν να κάνω έναν γύρο θριάμβου. Το έχω απολαύσει πραγματικά. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και για τις δύο ταινίες».