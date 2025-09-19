Αντρέας Γεωργίου: «Μπορεί να κρατάω το παιδί στην αγκαλιά μου και να αρχίσω να κλαίω»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Αντρέας Γεωργίου και μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα. Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ποιο είναι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα μετά τη «Γη της ελιάς».

Ο Αντρέας Γεωργίου το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) ήταν ως καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά, δίνοντας ένα δυνατό spoiler για τη «Γη της ελιάς». Αρχικά αναφέρθηκε αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου και τη νεογέννητη κόρη τους.

«Ό,τι και να πω είναι λίγο σε σχέση με αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε μας έλεγαν όλοι για την εγκυμοσύνη και δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με το πρώτο παιδί. Είναι τόσο πρωτόγνωρα, είναι τόσο φοβιστικά. Το άγχος είναι μεγάλο. Πετάγεσαι κι ανησυχείς με το παραμικρό, αν αναπνέει και αν κινείται», είπε για τη νεογέννητη κόρη του.

«Είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, αλλά υπάρχει και μία δυσκολία», πρόσθεσε ο Αντρέας Γεωργίου.

«Είμαι 5 εμείς. Έχουμε και δύο σκυλιά. Έχω δύο “γιους”, οπότε εκεί έπρεπε να δουλέψουμε και με τα σκυλιά μας για να δεχτούν το παιδί. Πήγαμε τις πάνες και τα σεντονάκια από το μαιευτήριο για να τα μυρίσουν τα σκυλιά. Για εμάς είναι ισότιμα μέλη. Είναι τα αδέρφια της, οι κολλητοί της φίλοι», δήλωσε ακόμα για τα αγαπημένα του τετράποδα.

«Μέσα σε όλο αυτό το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει μια γυναίκα σε μία τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως, βιώνοντας μία εγκυμοσύνη κι έναν τοκετό, έχει αλλάξει ακόμα πιο πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες, έχω πιο μεγάλο σεβασμό. Ό,τι και προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια γυναίκα. Δεν μπορώ να θηλάσω εγώ το παιδί, αλλιώς θα το έκανα. Είναι πολύ δύσκολο για κάθε γυναίκα», είπε στη συνέχεια ο Αντρέας Γεωργίου.

«Είναι υπέροχη η Σιμώνη, είναι πολύ δυναμική γυναίκα, όσο και να με δυσκολεύει και με τσιτώνει μερικές φορές. Κάθε μέρα είναι και μία καινούργια περιπέτεια. Είμαστε πολύ καλά, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα για το παιδί. Μεγαλώνοντας ένα παιδί αλλάζουν και λίγο τα ωράρια, είμαστε στη φάση τώρα που δεν ξυπνάει τόσες πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

Είναι ένα ήσυχο παιδάκι, ξυπνάει αλλά δεν κλαίει, απλά περιμένει να φάει. Η παιδίατρος μάς είπε ότι είμαστε από τους τυχερούς. Εμείς κλαίμε πιο πολύ από το παιδί. Μπορεί να κρατάω το παιδί στην αγκαλιά μου και να αρχίσω να κλαίω. Τώρα χρειάστηκε να κάνω κάτι ταξίδια και είναι σαν να αφήνω το… νεφρό μου στην Κύπρο, δεν μπορώ να το εξηγήσω.

Όσα και να προσφέρει ένας σύζυγος δεν είναι όσα μπορεί να κάνει μια γυναίκα, μια μάνα, με πιάνει ένα ενοχικό ότι δεν μπορώ να είμαι εκεί συνέχεια και για τους δυο τους. Είναι και η υγεία, και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θέμα εκεί», πρόσθεσε ο Αντρέας Γεωργίου.

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην τηλεοπτική επιστροφή της «Γης της ελιάς», κάνοντας πολλές αποκαλύψεις.

«Ξεκινάμε με δυνατό πρώτο και δεύτερο επεισόδιο. Γενικότερα έχει μπει η Κρήτη στη σειρά μας. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός με τη Μάνη», είπε αρχικά.

«Μαζί με τις προσθήκες στο καστ νιώθω ότι δυνάμωσαν πολύ οι ιστορίες και έχουμε μία επανεκκίνηση της “Γης της ελιάς” και θα το δουν και οι τηλεθεατές ότι από τα πρώτα επεισόδια ανοίγουν δυνατές ιστορίες», πρόσθεσε ο Αντρέας Γεωργίου.

«Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι. Σε αυτόν τον κύκλο θα δούμε την Ασπασία να μαθαίνει ότι ο Δημοσθένης ήταν ο λόγος που σκοτώθηκε ο γιος τους», αποκάλυψε, αναφέροντας ότι ο ήρωας που υποδύεται από το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται με παιδί, τη μικρή Μαλένα.

«Μαθαίνουμε ότι η μητέρα της μικρής κρατείται στο εξωτερικό για κάποιον λόγο και έχουμε ένα πολύ ωραίο story κι εκεί. Επίσης σε αυτόν τον κύκλο έχουμε και έναν sirial killer. Θα δούμε μία δολοφονία ενός πρωταγωνιστή. Θα γίνει ένας φόνος και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το μυστήριο», είπε ακόμα.

«Φέτος τελειώνει η “Ελιά”, είναι πολύ σίγουρο γιατί ήδη ετοιμάζουμε τη νέα σειρά που θα αντικαταστήσει τη “Γη της ελιάς”. Ο τίτλος της θα είναι “Οι μπλε ώρες” και θα γυρίζεται στο Πήλιο, την Τσαγκαράδα, στον Βόλο, στις Μηλιές, στη Σκιάθο. Έχουμε κάνει μία πρώτη επιλογή για το καστ, θα δούμε πρόσωπα που έχουμε να δούμε καιρό. Θα υπάρξουν εκπλήξεις», αποκάλυψε στο τέλος της συνέντευξής του ο Αντρέας Γεωργίου.