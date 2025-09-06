Lifestyle

Αντρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Το νέο τρυφερό βίντεο με τη νεογέννητη κόρη τους

Από τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη τους, τόσο ο Αντρέας Γεωργίου όσο και η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσιεύουν αρκετά συχνά στιγμιότυπα μαζί της
Για πρώτη φορά γονείς έγιναν η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Αντρέας Γεωργίου, οι οποίοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με τον ερχομό της κορούλας τους.

Ένα πολύ τρυφερό βίντεο με τη νεογέννητη κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Αντρέα Γεωργίου, δημοσίευσε σήμερα (06.09.2025) στον λογαριασμό της στο Instagram, η Σιμώνη Χριστοδούλου.

Η σύζυγος του Αντρέα Γεωργίου έφερε στον κόσμο πριν σχεδόν δυο εβδομάδες το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Εκ τότε αυτό έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητα του ζευγαριού που δείχνει να είναι ξετρελαμένο με τη μικρή.

Από τη μέρα που γεννήθηκε η κόρη τους, τόσο ο Αντρέας Γεωργίου όσο και η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσιεύουν αρκετά συχνά στιγμιότυπα μαζί της.

Ένα από αυτά είναι και το βίντεο που δημοσίευσε το μεσημέρι του  η σύζυγος του Κύπριου σκηνοθέτη, προσθέτοντας μια καρδιά στη λεζάντα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simoni Christodoulou (@simoni.chr)

Ο Αντρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου γιόρτασαν την πρώτη επέτειο του γάμου τους στις 2 Σεπτεμβρίου, αφού πέρσι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, στη γενέτειρά τους, την Κύπρο.

