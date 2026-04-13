Άντζελα Δημητρίου: Η άγνωστη ιστορία γνωριμίας με τον Στηβ Κακέτση – Της είχε πει «θέλω να μιλήσουμε για να σε πάρω στο μαγαζί»

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής κάθισαν στον καναπέ του Στούντιο 4, το απόγευμα της Δευτέρας (13/4/2026) και μίλησαν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ για προσωπικά αλλά και επαγγελματικά θέματα.

Η λαϊκή ερμηνεύτρια, Άντζελα Δημητρίου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον αείμνηστο Στηβ Κακέτση και στην πρώτη τους γνωριμία, πριν από πολλά χρόνια, όταν και ήθελε να την «κλέψει» για το μαγαζί του.

Ειδικότερα, η Άντζελα Δημητρίου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν δουλεύαμε μαζί με τον Λευτέρη, έρχεται στο μαγαζί ο συγχωρεμένος Στηβ Κακέτσης. Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται στο μπροστινό τραπέζι με μια δαντέλα που φόραγε, πουκάμισο, με ένα σταυρό χρυσό και μου πέταγε πιάτα, λουλούδια και τα λοιπά.

Λέει στον επιχειρηματία, “φώναξε μου την, να ‘ρθει στο τραπέζι, την θέλω”. Πάω στο τραπέζι εγώ, ένα κούκλος, μου λέει “γεια σου, είμαι ο Στηβ Κακέτσης. Τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά σου; Θα σε περιμένω να ‘ρθεις στη Νεράιδα γιατί πρέπει να μιλήσουμε για να σε πάρω στο μαγαζί”. Λέω, “κοίταξε, είναι η ώρα περασμένη και δεν κάνει να μιλάμε για δουλειά, ας πούμε, τέτοια ώρα. Άστο, το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Κάποια άλλη στιγμή”. Δεν πήγα ποτέ».

«Δεν πήγα, ρε παιδί μου, δεν έτυχε να πάω. Και η συνάντηση μας, μετά, έγινε το ’90 κάτι. Απίστευτο, όλα θέλουν το χρόνο τους» πρόσθεσε, στη συνέχεια η Άντζελα Δημητρίου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.