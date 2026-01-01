Άντζελα Δημητρίου: Η αποκάλυψη για το τραγούδι «Ποια Θυσία» – «Έπρεπε να μάθω τι κάνει και πού είναι»

Η Άντζελα Δημητρίου προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς, στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο Open, όταν μίλησε για την ιστορία που κρύβει το τραγούδι «Ποια Θυσία» που ερμήνευσε και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Όπως αποκάλυψε η Άντζελα Δημητρίου, το τραγούδι αφορά τον γιο της, που γέννησε σε μικρή ηλικία και κρύβει μια αληθινή ιστορία. Όπως είχε πει στο παρελθόν η γνωστή τραγουδίστρια, γέννησε αυτό το παιδί όταν ήταν 15 ετών, με αποτέλεσμα η θεία της να τον υιοθετήσει και αυτό το μυστικό να μείνει κρυμμένο για 27 ολόκληρα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα σας πω μια ιστορία χωρίς να σας κουράσω. Απλά είναι κομμάτι από τη ζωή μου. Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για το πρώτο παιδί που έφερα στον κόσμο, τον γιο μου. Μου πήραν το παιδί και είχα πέσει στα πατώματα. Έπρεπε να μάθω τι κάνει και πού είναι. Ήμουν στενοχωρημένη και πήγαμε με τον Χάρη Καλούδη στο σπίτι του και γράψαμε αυτό το τραγούδι» είπε η Άντζελα Δημητρίου.

Η τραγουδίστρια συνέχισε: «Το τραγούδι λέει: “Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από εμένα και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για εσένα”. Είναι αλήθεια», είπε συγκινημένη η Άντζελα Δημητρίου.

Η Άντζελα Δημητρίου, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μέρα που αποκάλυψε στον γιο της, όλη την αλήθεια: «Όταν του είπα την αλήθεια έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Η μάνα μου δεν μπορούσε ποτέ να το πει στον Βαγγέλη αυτό γιατί αισθανόταν κάπου και ενοχές. Εκείνη το είχε οργανώσει αυτό. Από την άλλη, όμως, έπρεπε εγώ σαν καλή μάνα να κάτσω και να του το πω. Μου έφυγε από μέσα ένα βάρος, απελευθερώθηκα ρε παιδί μου».