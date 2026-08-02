Lifestyle

Άντζελα Δημητρίου: Ξεχωριστή ημέρα για την αγαπημένη της εγγονή – Έγινε 3 ετών και το γιόρτασαν με παραμυθένιο πάρτι

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τρυφερές στιγμές από τα γενέθλια της μικρής Μιχαέλας-Αγγελικής και συγκίνησε με το μήνυμά της
Άντζελα Δημητρίου
NDP Photo
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Η Άντζελα Δημητρίου έζησε μία από τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές, καθώς η αγαπημένη της εγγονή έκλεισε τα τρία της χρόνια. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ξεχωριστό πάρτι.

Η Άντζελα Δημητρίου δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο ποζάρει μαζί με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, και τη μικρή εγγονή της, λίγο πριν εκείνη σβήσει τα κεράκια της εντυπωσιακής τούρτας των γενεθλίων της.

Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί σε ένα πολύχρωμο παιδικό σκηνικό, γεμάτο μπαλόνια, χαρούμενες διακοσμήσεις και όμορφες λεπτομέρειες που έκαναν τη γιορτή να μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι.

Η οικογένεια πέρασε όμορφες στιγμές, γιορτάζοντας όλοι μαζί τα τρίτα γενέθλια της μικρής Μιχαέλας-Αγγελικής, με χαμόγελα, αγκαλιές και πολλές ευχές για το μέλλον.

Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Δημητρίου έγραψε: «Η “ευτυχία” μας έγινε 3 χρονών. Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και να κυνηγάς τα όνειρά σου, μικρό μας αστέρι. Χρόνια πολλά, Μιχαέλα-Αγγελική μας». Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, που συγκίνησε τους θαυμαστές της και γέμισε την ανάρτηση με ευχές.

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