Άντζυ Σαμίου: «Νέο κούρεμα» έγραψε η τραγουδίστρια και πόζαρε φουλ ανανεωμένη ενόψει Πρωτοχρονιάς

Η Άντζυ Σαμίου ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2026 και φρόντισε να ανανεώσει την εξωτερική της εμφάνιση. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε «νέο κούρεμα» και άρχισε να παρακολουθεί τα σχόλια θαυμαστών της.

Η Άντζυ Σαμίου δημοσιοποίησε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να χορεύει, ενώ παράλληλα κουνούσε το κεφάλι της, παρουσιάζοντάς την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 65 της χρόνια, παραμένει γοητευτική και έχει σταθερά δίπλα της, τους δικούς της ανθρώπους που την στηρίζουν στα εύκολα και στα δύσκολα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια των 90΄s με τις μεγάλες επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα εξομολογήθηκε το 2023 ότι αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες οι οποίες τη λύγισαν με αποτέλεσμα να αλλάξει τη ζωή της σε κάθε επίπεδο.

«Θα έλεγα με κάθε ειλικρίνεια ότι με λύγισαν κάποιες δυσκολίες στη ζωή μου και με τελευταίο, με κερασάκι στην τούρτα, η αρρώστια και ο θάνατος του πατέρα μου, την τελευταία φορά που τόλμησα να ξεμυτίσω στις πίστες» είχε πει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antzy Samiou (@angiesamiou)

«Έχασα το κέφι μου, το πραγματικό μου κέφι, για να μπορώ να δώσω και στους άλλους χαρά. Δεν μπορώ με τίποτα να υποκριθώ, τουλάχιστον την χαρούμενη. Ο κόσμος της νύχτας είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος, πολύ σκληρός, γεμάτος παγίδες και ακραίες συμπεριφορές, που όχι μόνο θέλει γερό στομάχι, αλλά θέλει να έχεις και κοινά στοιχεία με αυτόν τον χώρο για να μπορείς να αντέξεις» συμπλήρωσε η Άντζυ Σαμίου.