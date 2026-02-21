Lifestyle

Αποστολή στην Ύδρα: Οι δύο σκηνές της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ, τα εντυπωσιακά σκηνικά και η τεχνητή βροχή

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του χολιγουντιανού σταρ στο όμορφο νησί
Βασίλης Σακουλέβας

Ο Μπραντ Πιτ τα τελευταία εικοσιτετράωρα βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινία, με τίτλο «The Rider» και το newsit.gr ταξίδεψε ως εκεί για να σας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, στους δρόμους της Ύδρας έχει στηθεί ένα ειδικό σκηνικό για τις ανάγκες του φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Μάλιστα, εξασφαλίσαμε και δύο σκηνές που θα γυριστούν στον νησί για την ταινίας.

Σε μία αυτές θα δούμε ένα ένα φαρμακείο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ταινία. Η δεύτερη σκηνή θα είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές του «The Rider».

Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας, ο Μπραντ Πιτ θα διασχίσει τα στενά του νησιού, συνοδεύοντας την κόρη του, η οποία έχει τραυματιστεί ύστερα από επίθεση που δέχτηκε από έναν σκύλο κι αναζητά επειγόντως ένα φαρμακείο, διότι είναι το μοναδικό μέρος στο οποίο μπορεί να πάει και να ζητήσει βοήθεια. 

Επίσης, θα δούμε μια σκηνή, η οποία θα διαδραματίζεται σε έναν πεζόδρομο και θα είναι πραγματικά γεμάτη δράση, φόβο αλλά και πολλή τρυφερότητα.

Μία ιδιαίτερη σκηνή θα γυριστεί σε ένα πεζόδρομο της Ύδρας

Επίσης για τις ανάγκες της ταινίας έχει στηθεί στο λιμάνι της Ύδρας ένα ογκώδες πράσινο φουσκωτό δοχείο νερού, το οποίο είναι συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος και θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει η παραγωγή τεχνητή βροχή.

Το φουσκωτό που φτιάχνει την τεχνητή βροχή
Για τις ανάγκες της ταινίας χρειάζεται τεχνητή βροχή
Τα γυρίσματα συνεχίζονται και σήμερα, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον σκηνές με βασικούς συντελεστές της παραγωγής.

Ο Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού, κινείται διακριτικά και με ευγένεια. Η προσωπική του ασφάλεια παραμένει χαμηλών τόνων, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα.

