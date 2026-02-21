Lifestyle

Αποστολή στην Ύδρα: Το newsit.gr στα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ – Οι Έλληνες κομπάρσοι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται και η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τα γυρίσματα στην Ύδρα.
Εικόνες από την Ύδρα
Βασίλης Σακουλέβας

Η Ύδρα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον διεθνή της χαρακτήρα, καθώς αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές με τον Μπραντ Πιτ να βρίσκεται στο νησί στο πλαίσιο των γυρισμάτων της ταινίας «The Rider».

To Newsit.gr βρίσκεται στην Ύδρα παρακολουθώντας τις πυρετώδεις προετοιμασίες για την ταινία του Μπραντ Πιτ. 

Ο Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού, κινείται διακριτικά και με ευγένεια. Η προσωπική του ασφάλεια παραμένει χαμηλών τόνων, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα.

Τo Newsit.gr μίλησε με δυο Έλληνες που συμμετέχουν στα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα συνεχίζονται και σήμερα, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον σκηνές με βασικούς συντελεστές της παραγωγής.

Οι ίδιοι διευκρίνισαν πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ύδρα φιλοξενεί μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Στο παρελθόν, στο νησί είχαν πραγματοποιηθεί γυρίσματα με τη Σοφία Λόρεν, ενισχύοντας τη φήμη του ως κινηματογραφικού προορισμού.

Την ίδια ώρα, σημείωσαν η τουριστική περίοδος φαίνεται να έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η πληρότητα αγγίζει το 100%, ενώ το παραδοσιακό καρναβάλι του νησιού προσελκύει ήδη μεγάλο αριθμό επισκεπτών, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στην τοπική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ δεν διαμένει σε κάποιο από τα γνωστά αρχοντικά του νησιού, αλλά έχει επιλέξει ένα σπίτι πολύ κοντά στο λιμάνι, σε σημείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παραγωγής και τις μετακινήσεις του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ή αύριο αναμένεται και η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τα γυρίσματα στην Ύδρα.

Γεμάτο το νησί με πράγματα του συνεργείου
Το κτήριο που θα μετατραπεί σε φαρμακείο για τις ανάγκες της ταινίας
Το εστιατόριο που τρώνε τα μέλη του συνεργείου
Αποστολή Newsit.gr στην Ύδρα

