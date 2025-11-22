Lifestyle

Αποστολία Ζώη: Πήρα από το Nomads 57.000 ευρώ, έδωσα και στον Οροκλό

«Πριν τρέξουμε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι θα κερδίσει και μου πρότεινε να “σπάσουμε” τα λεφτά», αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια
Αποστολία Ζώη

Τα πόσα χρήματα πήρε εν τέλει από το Nomads, αποκάλυψε η Αποστολία Ζώη που βρέθηκε καλεσμένη στον Φάνη Λαμπρόπουλο, το βράδυ της Παρασκευής (21.11.2025).

Η Αποστολία Ζώη τόνισε πως αν και το έπαθλο του νικητή ήταν στα 75.000 ευρώ, στον λογαριασμό της μπήκαν μόνο 57.000 ευρώ λόγω φορολογίας. Τόνισε μάλιστα πως το χρηματικό έπαθλο του Nomads το μοιράστηκε με τον Οροκλό.

«Τα χρήματα που πήρα ήταν φορολογημένα, σου παίρνει το κράτος ότι σου παίρνει… Έδωσα χρήματα και στον Οροκλό, που ήμασταν μαζί στον τελικό. Πριν τρέξουμε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι θα κερδίσει και μου πρότεινε να “σπάσουμε” τα λεφτά και συμφώνησα», είπε αρχικά.

«Και τα πήγαμε 75.000 ο νικητής και 25.000 ο δεύτερος! Μετά από ενάμιση χρόνο που πληρώθηκα, στην τσέπη μου μπήκαν 57.000 ευρώ», συνέχισε η Αποστολία Ζώη.

