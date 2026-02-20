Lifestyle

Αποστόλης Τότσικας και Ρούλα Ρέβη ντύθηκαν για τις απόκριες: «Οι φωτογραφίες που ήθελες»

Τι επέλεξαν να ντυθούν τα παιδιά τους - Η χιουμοριστική ανάρτηση
Αποστόλης Τότσικας και Ρούλα Ρέβη
Αποστόλης Τότσικας και Ρούλα Ρέβη / Instagram

Φωτογραφίες από τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις της ίδιας και του Αποστόλη Τότσικα δημοσίευσε στα social media η Ρούλα Ρέβη.

Σε κοινό στιγμιότυπο, η φωτογράφος ποζάρει ντυμένη κοτόπουλο δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε κόκορα. Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε επίσης εικόνες με τα παιδιά τους με τον Αποστόλη Τότσικα. 

Η κόρη τους επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους ντύθηκε Μάικλ Τζάκσον.

«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωϊνιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Revi (@roula.revi)

 

Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερο από 18 χρόνια και μοιράζονται στιγμές με την οικογένειά τους μέσα από τα social media.

