Αποστόλης Τότσικας και Ρούλα Ρέβη ντύθηκαν για τις απόκριες: «Οι φωτογραφίες που ήθελες»

Φωτογραφίες από τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις της ίδιας και του Αποστόλη Τότσικα δημοσίευσε στα social media η Ρούλα Ρέβη.

Σε κοινό στιγμιότυπο, η φωτογράφος ποζάρει ντυμένη κοτόπουλο δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε κόκορα. Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε επίσης εικόνες με τα παιδιά τους με τον Αποστόλη Τότσικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κόρη τους επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους ντύθηκε Μάικλ Τζάκσον.

«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωϊνιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Revi (@roula.revi)

Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερο από 18 χρόνια και μοιράζονται στιγμές με την οικογένειά τους μέσα από τα social media.