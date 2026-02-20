Αποστόλης Τότσικας και Ρούλα Ρέβη ντύθηκαν για τις απόκριες: «Οι φωτογραφίες που ήθελες»

Φωτογραφίες από τις αποκριάτικες μεταμφιέσεις της ίδιας και του Αποστόλη Τότσικα δημοσίευσε στα social media η Ρούλα Ρέβη.
Σε κοινό στιγμιότυπο, η φωτογράφος ποζάρει ντυμένη κοτόπουλο δίπλα στον ηθοποιό, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε κόκορα. Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Ρούλα Ρέβη μοιράστηκε επίσης εικόνες με τα παιδιά τους με τον Αποστόλη Τότσικα.
Η κόρη τους επέλεξε στολή πειρατή, ενώ ο γιος τους ντύθηκε Μάικλ Τζάκσον.
«Οι φωτογραφίες που ήθελες πρωϊνιάτικα, ενώ ο Μπραντ Πιτ είναι στην Ύδρα», σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ρούλα Ρέβη.
Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερο από 18 χρόνια και μοιράζονται στιγμές με την οικογένειά τους μέσα από τα social media.