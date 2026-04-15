Απόστολος Γκλέτσος για Ιζαμπέλα Αρβανίτη: Δεν κέρδισα καθόλου εύκολα τη «δεύτερη ευκαιρία» της

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» και μίλησε μεταξύ άλλων για την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, με την οποία επανασυνδέθηκε το 2025, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Ο ηθοποιός δραστηριοποιείται πλέον και επιχειρηματικά, καθώς πρόσφατα εγκαινίασε στην Αίγινα, το ξενοδοχείο που είχε αποκτήσει με έναν φίλο του.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί τον Αύγουστο του 2025, όταν εμφανίστηκαν δημόσια στη Μύκονο. Ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2025 ότι ο ίδιος διεκδίκησε ξανά την επιχειρηματία, παραδεχόμενος ότι «ζήλεψε».

Πλέον οι δυο τους είναι μαζί και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2026, πραγματοποίησαν μια ρομαντική απόδραση στην Ύδρα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, όπου ο φακός τους κατέγραψε.

Θεωρείς ότι αγάπησες ή αγαπήθηκες περισσότερο;

Και τα δύο. Όσο είσαι νέος δεν τα μετράς αυτά. Δεν ήταν από αγάπη, ήταν από χαζομάρα.

Βαθιά πόσες φορές έχεις ερωτευτεί;

Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το «βαθιά» που λες, ενθουσιασμοί είναι συνήθως. Τώρα μπορώ να ερωτευτώ, στην ηλικία που είμαι. Όταν είσαι πιτσιρικάς, πετάς, είσαι πουλί. Τώρα που πατάς στα πόδια σου μπορείς να ερωτευτείς πραγματικά. Και να δώσεις πολλή αγάπη. Να λες «αυτός είναι ο άνθρωπός μου» και να το εννοείς.

Με την Ιζαμπέλα δεν το είχες συνειδητοποιήσει την πρώτη φορά; Γιατί κάνατε ένα μεγάλο διάλειμμα και μετά ήρθατε ξανά κοντά.

Όχι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όλα θέλουν τον χρόνο τους.

Κέρδισες εύκολα τη δεύτερη ευκαιρία;

Όχι, καθόλου.

Δεν πίστευες παλιά στο «για πάντα»;

Μα ούτε τώρα μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορείς να βάλεις σφραγίδα; Το εύχεσαι, αλλά το ξέρεις; Δεν το ξέρεις. Λες απλά «μακάρι».