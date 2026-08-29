Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ κοιμούνται αγκαλιά – Η selfie στο κρεβάτι

Ο αποξενωμένος γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν Μπέκαμ, δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής (28.08.2026) μια τρυφερή φωτογραφία με τη γυναίκα του Νίκολα Πελτζ στο κρεβάτι.

Ο 27χρονος επίδοξος σεφ και μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ανέβασε στο Instagram μια selfie, προσποιούμενος ότι κοιμάται, ενώ η 31χρονη Νίκολα ήταν ξαπλωμένη πάνω στο στήθος του.

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Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022, σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου και πλήθος celebrities είχε παρευρεθεί. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με συχνές κοινές εμφανίσεις και δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης στα social media.

Την ίδια ώρα, η απόσταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του Μπέκαμ δεν θα μπορούσε να είναι πιο εμφανής, καθώς ο πατέρας του, Ντέιβιντ, δημοσίευσε σχεδόν ταυτόχρονα φωτογραφία από ένα «τέλειο οικογενειακό δείπνο» κατά τη διάρκεια των πολυτελών καλοκαιρινών διακοπών της οικογένειας στην Ευρώπη.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια πέρασαν το καλοκαίρι ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο με το πολυτελές γιοτ τους, αξίας 16 εκατ. λιρών, με την ονομασία Seven, μαζί με τα παιδιά τους Ρομέο, 23 ετών, Κρουζ, 21 ετών, και Χάρπερ, 15 ετών.

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Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία, στην οποία όλοι χαμογελούν, ο Ντέιβιντ έγραψε: «Τέλειο οικογενειακό δείπνο».

Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη μεταξύ του 26χρονου Μπρούκλιν και της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Η ένταση φέρεται να κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν ο Μπρούκλιν δημοσίευσε μια εκτενή δήλωση σχετικά με τη διαμάχη.

Υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί μέρος του «Brand Beckham», ενώ κατηγόρησε τους γονείς του ότι επιχείρησαν στο παρελθόν να επηρεάσουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών φέρεται να έχουν διακοπεί.