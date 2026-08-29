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Σιλβέστερ Σταλόνε: Αρραβωνιάστηκε η κόρη του και δηλώνει ενθουσιασμένος – Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο

Μία μέρα πριν, η Σοφία Σταλόνε γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε με την κόρη του Σοφία
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε με την κόρη του Σοφία
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Τον αρραβώνα της κόρης του Σοφίας ανακοίνωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε και δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με την κόρη του η οποία έδειχνε το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να χαμογελούν στον φακό.


Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγραψε: «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για τον αρραβώνα της κόρης μας, Σοφίας, με τον Μάικλ».

Μία μέρα πριν, η Σοφία Σταλόνε γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια, με τους γονείς της, Σιλβέστερ Σταλόνε και Τζένιφερ Φλάβιν, να της εύχονται δημόσια, μέσα από τα social media.


Ο 80χρονος ηθοποιός τίμησε την ξεχωριστή ημέρα με μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που επέλεξε υπάρχουν φωτογραφίες της κόρης του από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και πιο πρόσφατες εικόνες.

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με μια ιδιαίτερα συναισθηματική αφιέρωση, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά του για τη Σοφία. «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα», έγραψε στην ανάρτησή του.

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