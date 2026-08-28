Όλγα Βενέτη: «Το διάστημα της προετοιμασίας για τη “Δαλιδά” υπήρξε εξαντλητικό»

Η Όλγα Βενέτη στη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο ΒΗΜΑgazino μίλησε με ιδιαίτερη ζέση για τη «σύνδεση» που έχει τα τελευταία χρόνια με την αείμνηστη σταρ Δαλιδά.

Η Όλγα Βενέτη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «ήθελα να συστηθώ στο ευρύ κοινό μέσα από κάτι που αγαπούσα από πολύ μικρή. Θυμάμαι τη μητέρα μου να βάζει στο πικάπ τα 45αρια της Δαλιδά.

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Με γοήτευε η εξωπραγματική της ομορφιά, η ζεστή, μεστή και ρομαντική φωνή της αλλά και η δυναμική παρουσία της. Η Δαλιδά, λοιπόν, έγινε για εμένα ένα προσωπικό στοίχημα».

«Μέχρι τότε έκανα μικρότερες μουσικές παραστάσεις. Εδώ έπρεπε να γίνει το μεγάλο άλμα. Είπα ότι η πρεμιέρα αυτής της δουλειάς θα γίνει στο Παλλάς. Δεν διαπραγματευόμουν τίποτα λιγότερο.

Το διάστημα της προετοιμασίας κράτησε εννέα μήνες και υπήρξε εξαντλητικό. Εγώ, που δεν ήξερα να χορεύω, έμαθα. Έκανα καθημερινά πρόβες. Ενώ δεχόμουν προτάσεις για άλλες συναυλίες, τις απέρριπτα.

Έπρεπε να μπω στο σύμπαν της Δαλιδά, να αφοσιωθώ σε εκείνη. Να μάθω να λειτουργώ και θεατρικά στη σκηνή, να αλλάζω κοστούμια σε δευτερόλεπτα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η γοητευτική ερμηνεύτρια.