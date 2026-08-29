Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Μια αναπάντεχη εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει οικονομικά σχέδια ή την προσωπική σας ασφάλεια. Το τετράγωνο Ήλιου και Ουρανού υποδηλώνει την ανάγκη να μη μείνετε προσκολλημένοι σε όσα θεωρείτε δεδομένα. Ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρήσετε τη διαχείριση των χρημάτων σας ή κάποια απόφαση που θεωρούσατε αμετάβλητη.

Στον αισθηματικό τομέα, μια ξαφνική αποκάλυψη ενδέχεται να σας αιφνιδιάσει. Είναι σημαντικό να αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις και να δώσετε στον εαυτό σας τον απαραίτητο χρόνο για να κατανοήσετε το πραγματικό νόημα των εξελίξεων.

Δίδυμοι: Η έντονη επιρροή του Ήλιου στον Ουρανό του ζωδίου σας καθιστά την ημέρα ιδιαίτερα απρόβλεπτη. Νιώθετε έντονη την ανάγκη να απελευθερωθείτε από περιοριστικές καταστάσεις, ωστόσο δεν χρειάζεται να ανατρέψετε τα πάντα άμεσα. Μια ξαφνική είδηση ενδέχεται να μεταβάλει τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας σχέδια.

Στις σχέσεις, η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη, αλλά προσέξτε τις απότομες αντιδράσεις. Μια αλλαγή που σήμερα σας αναστατώνει, ενδέχεται σύντομα να αποδειχθεί απελευθερωτική.

Καρκίνος: Η ημέρα ευνοεί την ενδοσκόπηση, βοηθώντας σας να αναγνωρίσετε τις πραγματικές αιτίες της κούρασης ή της ανησυχίας σας. Το τετράγωνο Ήλιου και Ουρανού ενδέχεται να φέρει μια απρόοπτη εξέλιξη σε επαγγελματικό ή οικογενειακό ζήτημα, γι’ αυτό μην προσπαθήσετε να ελέγξετε καταστάσεις που παρεκκλίνουν από τον αρχικό σας σχεδιασμό.

Στον αισθηματικό τομέα, μια αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει την οπτική σας για ένα πρόσωπο. Είναι σημαντικό να προστατεύσετε την ψυχική σας ηρεμία, αποφεύγοντας βιαστικές οριστικές αποφάσεις.

Λέων: Οι κοινωνικές σας σχέσεις και τα μελλοντικά σας σχέδια ενδέχεται να βιώσουν μια απρόβλεπτη τροπή. Είναι πιθανό κάποιο πρόσωπο να αλλάξει στάση απέναντί σας ή ένα σχέδιο που θεωρούσατε δεδομένο να πάρει διαφορετική κατεύθυνση. Οι αλλαγές αυτές είναι αναπόφευκτες, και η προσπάθεια να διατηρήσετε με το ζόρι καταστάσεις ή σχέσεις που μεταβάλλονται, μάλλον θα είναι μάταιη.

Στον τομέα των αισθηματικών, μια απρόσμενη γνωριμία αναμένεται να σας ενθουσιάσει. Επαγγελματικά, το πρόγραμμά σας ενδέχεται να αλλάξει ξαφνικά, γεγονός που καθιστά πιθανή την ανάγκη για ένα εναλλακτικό πλάνο.

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