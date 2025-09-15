Lifestyle

Απόστολος Λύτρας και Ντόρα Παπαδοπούλου ερωτευμένοι σε παραλία της Μυκόνου 

Ανέμελες στιγμές και αγκαλιές στην ακρογιαλιά για τον γνωστό ποινικολόγο και τη σύζυγό του
Απόστολος Λύτρας και Ντόρα Παπαδοπούλου
Απόστολος Λύτρας-Ντόρα Παπαδοπούλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απόλαυσαν τη Μύκονο ο Απόστολος Λύτρας και η Ντόρα Παπαδοπούλου αφήνοντας πίσω την περιπέτεια που είχαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όταν το σκάφος του δικηγόρου έπεσε σε ξέρα στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Αμέσως μετά ξεκίνησε μία μακρά περίοδος του μέλιτος για τον Απόστολο Λύτρα και την Ντόρα Παπαδοπούλου, που κατέληξαν να κάνουν τις τελευταίες τους διακοπές στη Μύκονο.

Ο φωτογραφικός φακός τους «συνέλαβε» σε κοσμοπολίτικη παραλία της Μυκόνου να περπατούν αγκαλιασμένοι στην ακρογιαλιά και να δείχνουν πολύ ευτυχισμένοι.

Απόστολος Λύτρας και Ντόρα Παπαδοπούλου
Ο Απόστολος Λύτρας και η Ντόρα Παπαδοπούλου απόλαυσαν την ήλιο και τη θάλασσα στο νησί των «ανέμων» / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Απόστολος Λύτρας και Ντόρα Παπαδοπούλου
Χαλαρές στιγμές για το ζευγάρι / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Απόστολος Λύτρας και Ντόρα Παπαδοπούλου
Το ζευγάρι περπατούσε αγκαλιασμένο στην παραλία / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Για την περιπέτεια που είχε με τη σύζυγό του μέσα στο καλοκαίρι με το σκάφος τους είχε μιλήσει στο newsit.gr ο Απόστολος Λύτρας, αποκαλύπτοντας όσα είχαν συμβεί. 

«Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην ακούει το τιμόνι, ήταν κακές καιρικές συνθήκες, χτυπήσαμε σε μια ξέρα… Τέλος καλό, όλα καλά. Ένα ατύχημα ήταν. Από την πρόσκρουση χτύπησε ελάχιστα η σύζυγός μου, όχι όμως κάτι σοβαρό. Πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους», είχε αναφέρει. 

