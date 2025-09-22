Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: «Την καμαρώνω την Ελένη Μενεγάκη, ξεκουράζεται και της αξίζει»

Για την Ελένη Μενεγάκη και την απόφασή της να απέχει για λίγο από τα τηλεοπτικά δρώμενα μίλησε σε πρόσφατες δηλώσεις της η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η γνωστή σεφ που επέστρεψε τηλεοπτικά στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου παραχώρησε δηλώσεις το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αναφέρθηκε και στην πρώην αγαπημένη της συνεργάτιδα, την Ελένη Μενεγάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κορίτσι μου το αγαπημένο. Την καμαρώνω, ξεκουράζεται και της αξίζει», είπε αρχικά.

«Η Ελένη είναι το πρόσωπο της τηλεόρασης, ναι λείπει θα ήθελα να την ξαναδώ. Αλλά θέλω να τη δω να ξεκουράζεται για 2 – 3 χρόνια και μετά να επανέλθει», πρόσθεσε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για την Ελένη Μενεγάκη.

Όσο για τη δική της συνεργασία με τη Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Είχαμε μιλήσει και πέρσι με τη Σίσσυ Χρηστίδου, όμως επειδή είναι όλη μου η εβδομάδα γεμάτη, είπαμε άντε επειδή είναι δύο ημέρες την εβδομάδα να το κάνουμε», αποκάλυψε η γνωστή σεφ.

«Είναι κομμάτι της δουλειάς μου η τηλεόραση», πρόσθεσε ακόμα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.