Αριάνα Γκράντε: «Είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι πλέον διαλύονται»

Μία συνέντευξη από καρδιάς έδωσε η Αριάνα Γκράντε κα μίλησε τόσο για την αγάπη της για τη μουσικό όσο και για την ενασχόλησή της με την τέχνη της υποκριτικής.

Η διάσημη pop star μιλώντας με τη Νικόλ Κίντμαν για το περιοδικό Interview ανέφερε ότι η υποκριτική τη βοήθησε να θεραπεύσει τη σχέση της με τη μουσική. Παράλληλα, η Αριάνα Γκράντε εξομολογήθηκε ότι είχε κάποια τραύματα στο παρελθόν τα οποία μπορεί πια και τα επουλώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός υποδύεται την Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Wicked». Μετά τον ρόλο, ο οποίος της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, η όμορφη καλλιτέχνιδα συνέχισε να γράφει μουσική και κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ της, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Eternal Sunshine».

Μιλώντας για την περιοδεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει τον επόμενο χρόνο για την προώθηση του άλμπουμ, η Αριάνα Γκράντε ανέφερε: «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και ενθουσιασμένη γι’ αυτήν με έναν τρόπο που μου φαίνεται τόσο διαφορετικός. Απλώς θεραπεύω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες τα τελευταία δύο χρόνια».

«Πέρασα πολύ χρόνο επαναπροσδιορίζοντας το σύστημά μου όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής. Με το άλμπουμ Eternal Sunshine, ένιωσα μια πολύ διαφορετική εμπειρία», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι ο χρόνος μακριά από τη μουσική με βοήθησε να ανακτήσω ορισμένα κομμάτια και να βάλω ορισμένα συναισθήματα που ίσως αφορούσαν τη σχέση μου με τη φήμη ή τα πράγματα που συνοδεύουν το να είσαι καλλιτέχνης, σε ένα κουτί κάπου αλλού και να πω “εντάξει, δεν χρειάζεται να αφήσω αυτό το πράγμα που αγαπώ. Μπορώ απλώς να βάλω αυτά τα πράγματα εδώ και να μην χάσω τα χαρίσματά μου”», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι η Γκράντε επανέλαβε τον ρόλο της Γκλίντα στη συνέχεια της ταινίας «Wicked: For Good», η οποία ακολουθεί την πρώτη, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024.

«Απλώς κάνω μικρά βήματα προς την επούλωση της σχέσης μου με τη μουσική και τις περιοδείες και νομίζω ότι ο χρόνος μου με την Γκλίντα και με την υποκριτική με βοήθησε πραγματικά να πάρω τη δύναμη για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι. Νομίζω ότι απλώς είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι πλέον διαλύονται και αυτό είναι κάτι τόσο εξαιρετικά όμορφο» δήλωσε ακόμα η Αριάνα Γκράντε.