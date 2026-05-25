Συνάδελφοι και στενοί φίλοι αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλό παράδεισο αγαπημένη μου»

Με αγάπη και σεβασμό ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα. Συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος της Γωγώ Μαστροκώστα μετά από μακρά νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό». Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με μία ανάρτησή της τα ξημερώματα της Δευτέρας (25.05.2026).

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της την οικογένειά της, τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα και την κόρη της Βικτώρια, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή της.

Συνάδελφοι, στενοί φίλοι, αλλά και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στα πρώτα της βήματα ως γυμνάστρια και παρουσιάστρια, αδυνατούν να πιστέψουν ότι η πάντα χαμογελαστή και δυναμική Γωγώ δεν είναι πια εδώ.

Η Μαρία Καλάβρια, μία από τις πιο στενές και διαχρονικές φίλες της Γωγώς Μαστροκώστα, συντετριμμένη από την απώλεια, θέλησε να πει το δικό της δημόσιο «αντίο» στην κολλητή της. «Γωγώ μου θα σε θυμάμαι πάντα. Παρόλο που πέρασες πολλά τον τελευταίο καιρό, δε γκρίνιαξες ποτέ. Η υπομονή, η δύναμη, το κουράγιο σου θα είναι παράδειγμα για όλους μας. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, τα γέλια, τις αγκαλιές, την αγάπη σου. Καλό παράδεισο αγαπημένη μου», έγραψε.

«Έναν ολόκληρο χειμώνα περιοδεία στην Ελλάδα, με το ξενοδοχείο Εκάλη… Μαζί και στην Αυστραλία πάλι περιοδεία… έτσι ξεκίνησες την καριέρα σου κι έγινες μετά η εθνική μας γυμνάστρια….. Έδωσες γενναίο αγώνα… πόσο λυπάμαι που άφησες τους θησαυρούς σου για το ταξίδι στο φως… Θερμά συλλυπητήρια στην όμορφη οικογένεια που δημιούργησες και τώρα πια θα ζουν με τις αναμνήσεις που γέμισες την ζωή τους…

Καλό ταξίδι στο φως, έγραψε η Καίτη Φίνου.

Με μία φωτογραφία που είναι μαζί την αποχαιρέτησε ο Γιώργος Ντάβλας: «Αγάπη μου θα θυμάμαι πάντα τα γέλια μας. Καλο παράδεισο».

Η Βάνα Μπάρμπα στο μιλώντας στο Live News είπε για εκείνη πως «θέλω να θυμάμαι το κορίτσι που έμπαινε στο χώρο και σάρωνε».

Η ανάρτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη για τη Γωγώ Μαστροκώστα: «ένας υπέροχος άνθρωπος έφυγε…Καλό ταξίδι στο φως. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε: «τότε που γελάγαμε ανέμελα! Καλό ταξίδι Γωγώ μας».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Instagram: «Αντίο Γωγώ… ήσουν πάντα ένα «φως» θα σε θυμάμαι σαν το πιο γελαστό κορίτσι…Μαζί σου φευγει μια εποχή, μια εποχή που όλοι ελπίζαμε για το καλύτερο και πιστέυαμε στην ανθρώπινη αγάπη, μια εποχή αισιοδοξίας!!!Καλό ταξίδι!!!»

Η ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου

Η ανάρτηση του Χάρη Σιαννίδη

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη: «Δεν σε ήξερα αλλά σήμερα πόνεσε η ψυχή μου!!! Δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια!!!»

Η ανάρτηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη: «Σε εκτιμούσα και σε θαύμαζα βαθιά. Μια γυναίκα με ξεχωριστή προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της! Η απώλεια σου αφήνει κενό αλλά η παρουσία σου θα μείνει ζωντανή στις αναμνήσεις μας. Θα θυμάμαι πάντα την εμπιστοσύνη που μου έδειξες πριν χρόνια. Καλό ταξίδι Γωγώ…»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1. «Το 2020 όταν την είδαμε, ήταν σε μια καλή φάση της ζωής της, είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, μπορούσε να ονειρεύεται καλύτερα, έβλεπε το μέλλον…», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Από την μεριά της η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανέφερε ότι «η Γωγώ ήταν ένα κορίτσι που ήταν δύναμη της φύσης. Έμπαινε μέσα σε ένα χώρο και καταλάβαινες ότι μπήκε η Γωγώ. Την είχαμε γνωρίσει τότε στα περιοδικά, ήταν πολύ συχνό εξώφυλλο στα περιοδικά της ΙΜΑΚΟ τότε που δουλεύαμε».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη (27.05.2026) και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.