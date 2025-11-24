Αριάνα Γκράντε: Το πλήρες όνομα στα «Wicked» και η ανησυχία για υγεία, στρες και απώλεια κιλών

Η Αριάνα Γκράντε επιστρέφει στο προσκήνιο με την ταινία «Wicked: For Good Part 2», προκαλώντας συζητήσεις στα social media, όπου πολλοί σχολιάζουν ότι φαίνεται υπερβολικά αδύνατη.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να χρησιμοποιήσει το πλήρες όνομά της, Ariana Grande-Butera στις δύο ταινίες, εξηγώντας ότι αυτό ήταν σαν «επιστροφή στον εαυτό της». Η 32χρονη Γκράντε εμφανίστηκε με αυτό το όνομα τόσο στο προηγούμενο «Wicked: Part One», για το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, όσο και στη νέα συνέχεια.

Σε συνέντευξή της το 2024 στο Hit Network, όταν τη ρώτησαν για το νόημα της επιλογής, η Γκράντε είπε: «Τεχνικά, είναι το όνομα της μικρής μου. Είναι το όνομα της μικρής Ari». Συνέχισε εξηγώντας: «Αισθάνθηκα ότι αυτή η εμπειρία ήταν σαν επιστροφή στο σπίτι για μένα. Μέσα από όσα έμαθα από την Glinda και την Elphaba, ένιωσα σαν να επέστρεφα στον εαυτό μου με πολλούς τρόπους. Αυτό ήταν το όνομά μου όταν είδα το σόου στα 10 μου, και ήταν ένας υπέροχος τρόπος να το τιμήσω. Ήταν σαν να ολοκληρωνόταν ένας κύκλος και ήθελα να το κάνω».

Η Γκράντε χρησιμοποίησε το επώνυμο της μητέρας της, Joan, και το επώνυμο του πατέρα της, Butera, μετά το διαζύγιο των γονιών της όταν ήταν παιδί. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η τραγουδίστρια δεν σκοπεύει να χρησιμοποιεί μόνιμα το πλήρες όνομά της σε όλες τις μελλοντικές κινηματογραφικές της εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Today Show την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια τόνισε ότι το μέλλον της θα επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική: «Απολαμβάνω πραγματικά την υποκριτική τώρα. Είτε πρόκειται για ταινίες, είτε για σκηνή, είτε για κάτι μικρό εδώ και εκεί, αυτό με εμπνέει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσω να τραγουδώ, το υπόσχομαι. Αλλά ναι, προς το παρόν, εκεί βρίσκεται η προσοχή μου».

Οι ανησυχίες για την υγεία της

Πολλοί στα social media εξέφρασαν ανησυχίες για την υγεία της, σχολιάζοντας ότι η τραγουδίστρια φαίνεται πλέον υπερβολικά αδύνατη στις πρόσφατες εμφανίσεις της. «Είναι πετσί και κόκκαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι ανορεξική! Πλέον έχει γίνει σκιά του εαυτού της. Αγαπώ την Ariana και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να σχολιάζουν καθόλου το σώμα άλλων ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να την κοιτάξεις και να μην σκεφτείς ότι έχει κάποιο πρόβλημα».

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Γκράντε είχε μια τοξική σχέση με τη δημοσιότητα, η οποία επηρέασε βαθιά την ψυχική της υγεία. Η αρνητική προσοχή που δέχτηκε έπειτα από τη σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ οδήγησε σε απώλεια χιλιάδων followers, ενώ ο αυξημένος φόρτος προώθησης επιβάρυνε το στρες της.

Η ίδια η Γκράντε είχε απαντήσει δημόσια στις φήμες μέσα από ένα TikTok βίντεο, στο οποίο παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έπαιρνε «πολλά αντικαταθλιπτικά», τα συνδύαζε με αλκοόλ και δεν έτρωγε υγιεινά. Τόνισε ότι την εποχή που πολλοί θεωρούν πως «έδειχνε καλύτερα», βρισκόταν στο χειρότερο σημείο της ζωής της.

Οι φήμες για διατροφική διαταραχή και χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, όπως το Ozempic, κυκλοφόρησαν ευρέως τα προηγούμενα χρόνια, με την τραγουδίστρια να ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να αποφεύγουν τέτοια σχόλια. Η ίδια εξήγησε ότι η κριτική για την εμφάνισή της την πλήγωνε, ειδικά όταν ήταν μικρότερη, και κάλεσε τους φαν της να είναι πιο προσεκτικοί στα λόγια τους: «Δεν ξέρεις ποτέ τι περνά κάποιος, ακόμη κι αν οι προθέσεις σου είναι καλές».