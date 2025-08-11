Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση της κόρης της «Είναι ακόμα καλύτερο από όσο το είχα ονειρευτεί»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μητέρα για ακόμα μία φορά στα 53 της χρόνια και βιώνει μία από τις ομορφότερες φάσεις της ζωής της.

Η γνωστή ηθοποιός την Παρασκευή (08.08.2025) γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ έχει και δίδυμους γιους που ήρθαν στον κόσμο στις 22 Μαρτίου 2017 που ονομάζονται Δαναός και Φοίβος. Τη Δευτέρα η Άριελ Κωνσταντινίδη περιέγραψε τα πρωτόγνωρα συναισθήματα ευτυχίας που νιώθει, μιλώντας στην Χρυσάνθη Παππά και το tlife.gr.

Μάλιστα, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα δήλωσε ενθουσιασμένη ότι η κορούλα της μοιάζει με τους γιους της, παρόλο που στο παρελθόν έχει ομολογήσει ότι έμεινε έγκυος με δότη σπέρματος και δανεικό ωάριο.

«Είμαστε υπέροχα! Δεν έχουμε βγει ακόμη από το μαιευτήριο. Δεν γέννησα φυσιολογικά αλλά με καισαρική τομή, γιατί είχε μπλεχτεί το μωρό. Εντάξει το έζησα ολόκληρο όπως ήθελα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν πονάω καθόλου. Αμέσως σηκώθηκα και είμαστε πολύ καλά. Είναι ακόμα καλύτερο από όσο το είχα ονειρευτεί, δεν υπάρχουν λέξεις. Όπως και να ονειρεύεσαι κάτι, όταν το ζεις είναι αλλιώς, έχει άλλες προεκτάσεις και όρια. Είναι κάτι το συγκλονιστικό.

Τα αγόρια ανυπομονούν να την δουν από κοντά. Την είδαν από φωτογραφίες. Μοιάζουν πάρα πολύ, αν βάλεις τα τρία νεογέννητα στη σειρά. Η κόρη μου είναι συνδυασμός των αδελφών της και αυτό πραγματικά είναι θεϊκό πλάνο. Αυτό δεν θα μπορούσα να το ονειρευτώ ποτέ. Κοίταξε τι προέκυψε. Είναι καταπληκτικό», εξομολογήθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη.