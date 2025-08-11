Συμβαίνει τώρα:
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Θέλω να γίνω έμπνευση για τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες σε μεγάλη ηλικία»

«Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός
Άριελ Κωνσταντινίδη
Η Άριελ Κωνσταντινίδη

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ ωραία», είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε τη Δευτέρα (11.08.2025) στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» για τη γέννηση της κόρης της.

«Η μικρή είναι τριών ημερών τώρα, είναι υπέροχα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία», δήλωσε χαρακτηριστικά η πολύ γνωστή ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη μέσα από το μαιευτήριο.

«Ο λόγος που μίλησα ανοιχτά ήταν για να δώσω έμπνευση στις γυναίκες και να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι πώς διαλέγεις να περπατήσεις τη ζωή. Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση… Είναι επιλογή το τι θα κάνεις… Με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες», ανέφερε.

Σχετικά με τα σχόλια για την ηλικία της, αφού έγινε μαμά στα 53 της χρόνια, δήλωσε ότι δεν την επηρέασαν. «Είναι άλλο το τι λένε οι άλλοι, και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου… Αυτό που με είχε δυσκολέψει με τα αγόρια μου είναι ότι ήταν δύο, κι όλα γίνονταν ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα, αλλά αυτά δεν θα ήταν ζητήματα για εμένα, είναι μέσα στη διαδικασία της μητρότητας», πρόσθεσε.

 

Αν τα χάσατε

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την αντίδραση των δίδυμων γιων της, ηλικίας 8 ετών, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι με τον ερχομό της αδελφούλας τους. «Οι γιοι μου έχουν ξετρελαθεί, περιμένουν πώς και πώς. Όμως στα παιδιά μου εξαρχής άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια», είπε.

