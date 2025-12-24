Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της και εξομολογήθηκε τα όμορφα συναισθήματα που νιώθει μετά τον ερχομό της κόρης της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε την Τετάρτη (24.12.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ANT1 και αναφέρθηκε στις πρώτες γιορτές με την κόρη της που γεννήθηκε τον προηγούμενο Αύγουστο. Επίσης, η Άριελ Κωνσταντινίδη ανέφερε ότι όταν ήταν σε μικρή ηλικία δεν της άρεσαν πολύ τα Χριστούγεννα, όμως τώρα αυτό έχει αλλάξει.

«Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι από τότε βασικά που γεννηθήκανε τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και γιορτινοί και όλα… κάπως… με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή. Και δεν υπήρχε.

Φέτος λοιπόν νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Έχω μία ικανοποίηση και μία αγάπη! Χωρίς ένα άγχος να τα φτιάξω όλα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς… Πιο πολύ δηλαδή έχουν επιμεληθεί φέτος τα αγόρια», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου», δήλωσε ακόμα.

«Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες, είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες, μια χαρά! Δεν κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω από τις 6, είναι όλη η μέρα που κάνω διάφορα. Έχω μία κοπέλα μόνιμη στο σπίτι γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια, δε θα μπορούσα, για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η φροντίδα», είπε στη συνέχεια η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Με τέτοιο ενθουσιασμό και με τέτοια χαρά και ανυπομονησία, και τη φανταζόντουσαν, τη ζωγραφίζανε όταν ήμουνα έγκυος… Το πίστευα, ευχόμουν, όμως η πραγματικότητα ήταν πέρα από όλα αυτά που είχα σκεφτεί», ανέφερε αμέσως μετά η Άριελ Κωνσταντινίδη για το πώς υποδέχτηκαν τα δίδυμα παιδιά της την κόρη της.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έφερε στον κόσμο την κορούλα της την Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025 και από τότε πλέει σε πελάγη ευτυχίας.