Αρίνα Σαμπαλένκα των 127 καρατίων: Ζαφείρια, τουρμαλίνες και γρανάτες φόρεσε σε αγώνα στο US Open

Η πρόσφατη εμφάνιση της Αρίνα Σαμπαλένκα στα γήπεδα του US Open δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα για να αγωνιστεί στο διπλό του US Open, έβαλε τα καλά της κοσμήματα υψηλής αξίας.

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Η τενίστρια που αγωνίστηκε μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς φορούσε ένα εντυπωσιακό σετ κοσμημάτων υψηλής αξίας.

Σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλι από τη συλλογή «Prisma», που δημιούργησε σε συνεργασία με τον οίκο Material Good. Τα τρία κοσμήματα περιλαμβάνουν συνολικά 127 καράτια πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μεταξύ των οποίων ζαφείρια, τουρμαλίνες και γρανάτες σε διαφορετικές αποχρώσεις και σχήματα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Νόβακ Τζόκοβιτς / REUTERS

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κολιέ, το οποίο διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες ανοιχτές βάσεις που επιτρέπουν στις πέτρες να κινούνται.

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Όπως εξηγεί ο οίκος, η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από τη χαρακτηριστική κίνηση της Αρίνα Σαμπαλένκα μέσα στο κορτ.

Οι τιμές των κοσμημάτων της συλλογής δεν αναγράφονται δημόσια και δίνονται μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της, η Αρίνα Σαμπαλένκα επισκέφθηκε το κατάστημα της Material Good στο Μανχάταν για την επίσημη παρουσίαση της συλλογής, όπου εμφανίστηκε και πάλι φορώντας τα συγκεκριμένα κοσμήματα.

«Τα κοσμήματα είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζω τον εαυτό μου, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο», δήλωσε η Σαμπαλένκα μία από τις πιο επιτυχημένες τενίστριες της γενιάς της.