Έκλεψε τις εντυπώσεις η Ελένη Πετρουλάκη στα σοκάκια της Μυκόνου

Η Ελένη Πετρουλάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί της Μυκόνου.

Στη Μύκονο η Ελένη Πετρουλάκη έκλεψε τις εντυπώσεις στα γραφικά σοκάκια του νησιού φορώντας ένα λευκό φόρεμα με κροσέ, χαλαρή και ευδιάθετη, περιπλανήθηκε στα Ματογιάννια.

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Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τους εκπροσώπους της εγχώριας showbiz, προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό χαλάρωσης και κοσμικής ζωής.

Η Ελένη Πετρουλάκη δεν παραλείπει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο νησί των ανέμων. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ξεχώρισε εκείνη στην οποία ποζάρει μαζί με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία.

Οι δυο τους χαμογελούν στον φακό και απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές στιγμές τους στην Μύκονο. Η Άννα Μαρία τα τελευταία χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει μετακομίσει για τις σπουδές και την ζωή της, γεγονός που κάνει αυτές τις οικογενειακές στιγμές ακόμη πιο ξεχωριστές.