Άρης Μουγκοπέτρος: «Αυτή η χρονιά μου έφερε την πραγματικότητα που υπήρχε και δεν έβλεπα»

«Το φθινόπωρο μας δείχνει πώς η πτώση δεν υποδηλώνει τέλος αλλά την αλλαγή και το ξεκίνημα μίας νέας αρχής», σημείωσε ακόμα
Άρης Μουγκοπέτρος
Ο Άρης Μουγκοπέτρος

Μία νέα ανάρτηση έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος στα social media και αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία και «υποδέχθηκε» το φθινόπωρο. Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε πως αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν έφερε στον ίδιο.

«Φθινόπωρο… Λένε ότι αυτή η εποχή είναι το τελευταίο πιο χαριτωμένο χαμόγελο του χρόνου… Εμένα αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε αλλά μου έφερε την πραγματικότητα που υπήρχε και δεν έβλεπα…

 
 
 
 
 
A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Το φθινόπωρο μας δείχνει πώς η πτώση δεν υποδηλώνει τέλος αλλά την αλλαγή και το ξεκίνημα μίας νέας αρχής… Καλό μήνα σε όλους και καλό φθινόπωρο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

