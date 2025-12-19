Άρης Μουγκοπέτρος: Φοράω το χέρι τρεις μέρες, ήρθαν οι κόρες μου, το χαϊδέψαν και είπαν «μπαμπά το μιμί πέρασε»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος και μίλησε για ακόμα μία φορά στην περιπέτεια υγείας που πέρασε όταν μία κροτίδα του ακρωτηρίασε τα δάχτυλα του χεριού του το περασμένο Πάσχα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στη νέα ζωή που έχει πλέον μετά το ατύχημα και έδειξε τα πρόσθετα μέλη που έχει στο χέρι του, περιγράφοντας την αντίδραση των δίδυμων κοριτσιών του όταν είδα τα δάχτυλά του.

«Για μένα η καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι… Ψυχολογικά θέλει μια διαχείριση. Εγώ μέσα μου ένιωθα δυνατός και δεν ένιωσα ποτέ μου ότι δε θα μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Δεν μου πέρασε ποτέ αυτό απ’ το μυαλό μου. Μου πέρασε ότι μπορεί να μην μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την κάνω και μάλιστα σύντομα. Θα μάθω και την κίνηση να είναι σιγά σιγά όπως ήταν και πρώτα. Θα κάνω και μία μετατροπή στο κλαρίνο. Θέλει πολλές ώρες εξάσκηση τώρα…», εξομολογήθηκε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Το χέρι το φοράω τώρα τρεις μέρες. Ήρθαν τα παιδιά, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”», πρόσθεσε.

Επίσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στο περιστατικό που του στέρησε 2,5 δάχτυλα από το χέρι του το περασμένο Πάσχα, τονίζοντας: «Δεν το άντεχα. Και πραγματικά μου συνέβη αυτό και ήμουνα ο πιο ψύχραιμος εκεί, να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου. Να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου και όλοι οι άλλοι να είναι στον κόσμο τους. Επειδή έβλεπα ότι δεν νοιαζόντουσαν για να δουν τι θα βρουν… Άλλος έπαιρνε τη σκούπα και καθάριζε εκεί που ήταν τα δάχτυλά μου. Το χέρι μου ήταν κατεστραμμένο. Δεν υπήρχε χέρι. Όταν μπήκα για τις πρώτες βοήθειες, θεώρησα ότι το χέρι μου θα κοπεί όλο από δω».

Επίσης, ο γνωστός μουσικός μίλησε και για τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα.

«Αυτός με παρότρυνε, αυτός το είχε πάνω του, αυτός το είχε ανεβάσει στο στόρι και είχε γράψει “απόψε θα γίνει το μπαμ”, το κατέβασε μετά. Οι κινήσεις του ήταν να το κατεβάσει και να φύγει κρυφτεί. Εγώ αν είχα κάνει μία γρατζουνιά σ’ έναν άνθρωπο δε θα μπορούσα να κοιμηθώ. Όχι δεν κρατάω κακία καθόλου. Για μένα θεωρώ ότι η τιμωρία αυτουνού του ανθρώπου είναι ότι μέσα του δεν έχει συναισθήματα», είπε χαρακτηριστικά.