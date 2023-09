Ποτέ δεν θα περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger) πως κάποτε θα μπορούσε να δώσει συμβουλές αυτοβοήθειας.

Αλλά στα 76 του χρόνια πλέον ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, συγκέντρωσε μερικά από τα σπουδαιότερα μαθήματα που πήρε και τα περιέλαβε στο νέο του βιβλίο, «Be Useful: Seven Tools for Life», που θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου.

«Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου και να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Είναι τα απλά πράγματα που κάνω που με βοήθησαν πραγματικά να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα» δήλωσε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό People.

Είπε ακόμα ότι πάντα νιώθει ικανοποιημένος, αλλά ταυτόχρονα και «πεινασμένος» για περισσότερα. «Κοιμήθηκα με το πρώτο μου τρόπαιο. Κανείς δεν μπορούσε να μου το αφαιρέσει. Αλλά την ίδια στιγμή, το άλλο μου πόδι είχε ήδη σηκωθεί από το κρεβάτι και πήγαινε για τον δεύτερο τίτλο του Mr. Universe». (Κέρδισε άλλους τρεις, ακολουθούμενους από επτά τίτλους Mr. Olympia).

Ο Σβαρτσενέγκερ συνέχισε: «Σήμερα λοιπόν νιώθω καλά εκεί που βρίσκομαι. Νιώθω ότι είμαι πολύ πιο σοφός. Είμαι πολύ πιο έξυπνος. Δεν είμαι τόσο τρελός. Σκέφτομαι περισσότερο τους ανθρώπους. Σκέφτομαι περισσότερο τα συναισθήματα των ανθρώπων. Στα 20 σου, δεν κάνεις τίποτα από αυτά. Είσαι: εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. Όσο περνά ο καιρός, μαθαίνεις από τα λάθη σου».