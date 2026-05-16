Η τελευταία emo της πόλης

Την είδα τυχαία, μέσα στον καθημερινό θόρυβο της πόλης. Ήταν μια έφηβη κοπέλα, ντυμένη στα μαύρα, με βαριά φράντζα που σκέπαζε το μισό της πρόσωπο και εκείνη τη γνώριμη, σχεδόν θεατρική μελαγχολία που κάποτε κυριαρχούσε στους δρόμους, στα σχολεία και στα προφίλ του ελληνικού internet.

Για λίγα δευτερόλεπτα προσπάθησα να καταλάβω αν αυτό που έβλεπα ανήκε στο gothic ή στο emo. Αν επρόκειτο για μια σύγχρονη εκδοχή σκοτεινής αισθητικής ή για ένα σχεδόν ξεχασμένο αποτύπωμα της δεκαετίας του 2000.

Και μόνο αυτή η εσωτερική ερώτηση ήταν αρκετή για να με μεταφέρει πίσω στον χρόνο. Όχι επειδή η εικόνα ήταν ακραία, αλλά επειδή έμοιαζε να έχει επιζήσει από μια εποχή που εξαφανίστηκε ξαφνικά, σχεδόν βίαια, από τη συλλογική καθημερινότητα.

Κι όμως, υπήρξε μια περίοδος που το emo στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια νεανική αισθητική. Ήταν κοινωνικό φαινόμενο.

Από τα μέσα των 2000s μέχρι περίπου τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, μια ολόκληρη γενιά εφήβων αναγνώριζε τον εαυτό της μέσα από μαύρα ρούχα, skinny jeans, eyeliner, ίσιες φράντζες, φωτογραφίες χαμηλού φωτισμού και μουσικές που έδιναν χώρο στη συναισθηματική ένταση.

Συγκροτήματα όπως οι My Chemical Romance, Fall Out Boy και Paramore έγιναν το soundtrack μιας γενιάς που αναζητούσε ταυτότητα σε έναν κόσμο που άλλαζε γρήγορα.

Το emo στην Ελλάδα γεννήθηκε ακριβώς τη στιγμή που το internet έπαυε να είναι απλώς εργαλείο και μετατρεπόταν σε χώρο κοινωνικής ύπαρξης.

MSN, forums, Netlog, early Facebook και YouTube δημιούργησαν για πρώτη φορά μια νέα μορφή εφηβικής κοινότητας. Ένας μαθητής σε μια μικρή πόλη μπορούσε πλέον να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια παγκόσμια φυλή συναισθημάτων, μουσικής και εικόνων.

Το emo δεν εξαπλώθηκε μέσω κάποιας οργανωμένης ιδεολογίας. Εξαπλώθηκε μέσω της ανάγκης των νέων να νιώσουν ότι κάποιος αλλού αισθάνεται το ίδιο.

Και ίσως εκεί να κρύβεται η ουσία του φαινομένου. Το emo δεν ήταν μόνο αισθητική. Ήταν η δημόσια νομιμοποίηση της εφηβικής ευαλωτότητας.

Για χρόνια, η ελληνική κοινωνία είχε μάθει να αντιμετωπίζει τον νέο άνθρωπο μέσα από πολύ συγκεκριμένα πρότυπα. Να είναι «δυνατός», κοινωνικός, εύθυμος κ.ο.κ.

Το emo ήρθε να ανατρέψει ακριβώς αυτή την εικόνα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια κουλτούρα που σχεδόν εξυμνούσε τη θλίψη, την εσωστρέφεια και τη συναισθηματική υπερένταση. Για πολλούς ενήλικες της εποχής αυτό υπήρξε σοκ.

Τα ελληνικά media αντιμετώπισαν το emo σαν απειλή. Η λέξη έγινε ειρωνική ταμπέλα, σχεδόν προσβολή. Οποιοδήποτε παιδί φορούσε μαύρα, ήταν εσωστρεφές ή έδειχνε συναισθηματική ευαισθησία μπορούσε να χαρακτηριστεί «emo», συχνά με περιφρόνηση.

Κι όμως, όσο απότομα εμφανίστηκε, τόσο απότομα φάνηκε να εξαφανίζεται. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι φράντζες κόπηκαν, τα προφίλ άλλαξαν, τα συγκροτήματα έπαψαν να κυριαρχούν στις συζητήσεις και η εικόνα που κάποτε ήταν παντού άρχισε να μοιάζει σχεδόν φάντασμα μιας άλλης εποχής. Γιατί;

Η εύκολη απάντηση είναι ότι επρόκειτο απλώς για μόδα. Η πραγματική όμως εξήγηση είναι βαθύτερη. Το emo υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες νεανικές υποκουλτούρες πριν οι αλγόριθμοι διαλύσουν την έννοια της σταθερής ταυτότητας.

Εκείνη την εποχή, ένας έφηβος μπορούσε να είναι «emo» για χρόνια. Σήμερα, η ψηφιακή κουλτούρα λειτουργεί με ταχύτητα κατανάλωσης. Οι αισθητικές αλλάζουν μέσα σε εβδομάδες, οι τάσεις γεννιούνται και πεθαίνουν στο TikTok και η ίδια η έννοια της υποκουλτούρας έχει αποδυναμωθεί.

Οι νέοι δεν ανήκουν πλέον σε μία… φυλή! Μετακινούνται διαρκώς ανάμεσα σε εικόνες, ρόλους και trends.

Με αυτή την έννοια, το emo δεν χάθηκε πραγματικά. Διαχύθηκε παντού. Η δημόσια έκθεση συναισθημάτων έγινε mainstream. Η μελαγχολία εμπορευματοποιήθηκε. Η σκοτεινή αισθητική επέστρεψε μέσα από το Y2K revival και την κουλτούρα του TikTok. Ακόμα και η αποδοχή της ψυχικής ευαλωτότητας, κάτι που κάποτε έκανε έναν έφηβο να στιγματίζεται, σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικτυακής επικοινωνίας των νέων γενεών.

Κι όμως, εκείνη η κοπέλα που συνάντησα στον δρόμο δεν έμοιαζε με trend του TikTok. Έμοιαζε με απομεινάρι μιας εποχής όπου οι νέοι αναζητούσαν καταφύγιο σε μικρές, αναγνωρίσιμες κοινότητες για να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου.

Ίσως γι’ αυτό η εικόνα της προκάλεσε τόση εντύπωση. Επειδή θύμιζε κάτι που σήμερα σπανίζει. Μια ταυτότητα που δεν αλλάζει κάθε μήνα, μια αισθητική που δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αλγοριθμική κατανάλωση, μια μορφή εφηβικής αντίστασης που είχε διάρκεια.

Τελικά, το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι γιατί το emo πέρασε. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν στη σημερινή εποχή μπορεί να υπάρξει ξανά οποιαδήποτε νεανική κουλτούρα με την ίδια ένταση, την ίδια συνοχή και την ίδια διάρκεια.

Ίσως η τελευταία emo της πόλης να μην ήταν απλώς μια έφηβη με μαύρα ρούχα. Ίσως να ήταν μια υπενθύμιση ότι κάποτε οι νέοι δεν ακολουθούσαν μόνο τάσεις αλλά ζούσαν μέσα σε αυτές.