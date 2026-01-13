Αρραβωνιάστηκε η Άννα Μαρία Βέλλη με τον σύντροφό της, Άκη Σβολάκη – Η φωτογραφία με το μονόπετρο

Full in love είναι η Άννα Μαρία Βέλλη και έτοιμη να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση της. Η γνωστή youtuber ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας το υπέροχο μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο σύντροφός της, Άκης Σβολάκης.

Το απόγευμα της Τρίτης (13.01.2026) η Άννα Μαρία Βέλλη έκανε γνωστό δημοσίως ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, την οποία – φυσικά – και δέχτηκε. Το ζευγάρι μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας και πλέον είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα.

«Με τον σύντροφό μου γνωριζόμαστε απ’ όταν ήμουν 17. Ήμασταν πέντε χρόνια μαζί και μετά χωρίσαμε. Ο σύντροφός μου με ξέρει καλύτερα και από τον μπαμπά μου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Άννα Μαρία Βέλλη για τη σχέση της με τον Άκη Σβολάκη.

«Plot twist. Yes», έγραψε στη λεζάντα η Άννα Μαρία Βέλλη.

«Θέλω να παντρευτώ, να υπογράψω ένα σύμφωνο ώστε αν πάθω κάτι να μπορεί ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι μαζί να θεωρείται οικογένειά μου να μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο ή να μπορεί να πάρει αποφάσεις για μένα», είπε αρχικά σε ερώτηση αν θέλει να παντρευτεί, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρει ο γάμος σε κανένα άλλο επίπεδο.

Εγώ πέρασα μια πολύ δύσκολη χρονιά το 2025. Τα έχω ψιλοπεί. Για όποιον δεν τα ξέρει, θα τα πω και τώρα. Ήμουν όλη την ώρα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί ο μπαμπάς μου έπαθε εγκεφαλικό και το γατί μου είχε καρκίνο. Εν τέλει το χάσαμε. Οπότε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και δεν είναι μόνο το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν αρρωσταίνουν δικοί σου άνθρωποι, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση οικονομική», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Άννα Μαρία Βέλλη.