Αθηνά Κλήμη για κρυοσυντήρηση ωαρίων: Έκανα στα 26 μου, το κόστος είναι μίνιμουμ γύρω στα 3.000 ευρώ

Η Αθηνά Κλήμη μίλησε ανοιχτά για την κρυοσυντήρηση ωαρίων που έκανε στα 26 της, μετά από προτροπή της γυναικολόγου της. Η δημοσιογράφος περιέγραψε τα όσα έζησε και μίλησε για το κόστος της διαδικασίας, το οποίο για ορισμένες γυναίκες είναι απαγορευτικό. Με αποκαλυπτική διάθεση το πρωί της Τρίτης (24-02-2026), στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αναφέρθηκε στα αίτια αλλά και στο πώς βίωσε η ίδια όλη αυτή την εμπειρία.

«Έκανα κρυοσυντήρηση ωαρίων στην ηλικία των 26 ετών. Είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω στον γυναικολόγο μία φορά τον χρόνο οπότε ήμουν συνεχώς σε ελέγχους προκειμένου να βλέπω αν είναι όλα καλά. Δεν είχα κάποιο θέμα στειρότητας εκ γενετής, ήταν κάτι που προήλθε από ένα αυτοάνοσο στην ηλικία των 25 ετών» ανέφερε η Αθηνά Κλήμη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και συνέχισε:

«Τότε η γυναικολόγος μου είπε να πάω να κάνω μια εξέταση που λέγεται ΑΜΗ (Αντιμυλλέρειος Ορμόνη). Ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι δεν ξέρει καν τι είναι αυτή η εξέταση κι όταν πήγα και την έκανα ήμουν κάτω από το ηλικιακό μου όριο και ήμουν και κάτω από το μέσο όρο γενικότερα. Οπότε τότε η γυναικολόγος μου γνωρίζοντας ότι έχω και μια σοβαρή σχέση με ρώτησε αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια και μου είπε πας να κάνεις εχθές.

Επειδή εδώ πέρα λέμε αλήθειες θα σας πω ότι όχι, δεν μπορεί να το στηρίξει οικονομικά κάποιος στα 25-30 εκτός αν έχει μια οικονομική άνεση ή αν έχει μπει στην διαδικασία να μαζέψει το budget προκειμένου να κάνει αυτή την διαδικασία.

Είναι γύρω στα 3.000 ευρώ μίνιμουμ γιατί προσωπικά εγώ, στο ταμείο των δημοσιογράφων αν περάσεις από μια επιτροπή υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις μια έκπτωση για τις ενέσεις, την πέρασα εγώ αυτή την επιτροπή και είχα μία μεγαλύτερη έκπτωση αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι που προβλέπετε ούτε από τις ασφαλιστικές ούτε στο να δοθεί μια βοήθεια στις γυναίκες κι επειδή το σημαντικό για μένα είναι ότι μιλάμε συνεχώς για υπογονονιμότητα, γιατί οι γυναίκες δεν μπαίνουν στην διαδικασία να κάνουν παιδιά, όταν δεν δίνεις αυτή την δυνατότητα σε μια γυναίκα είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη πώς θα μπει σε αυτή την διαδικασία;

Τα 3.000 ευρώ είναι κάποιο budget που μπορεί να έχει στην άκρη κάποιος άνθρωπος εύκολα; Πιστεύω πως όχι στις μέρες μας» είπε καταληκτικά η Αθηνά Κλήμη.

«Η κρυοσυντήρηση ήταν ένα δώρο που έκανα στον εαυτό μου, νιώθω πιο ελεύθερη γιατί δεν έχω πια αυτό το άγχος» είχε αναφέρει παλαιότερα η Αθηνά Κλήμη, σε άλλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.