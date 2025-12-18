Αθηνά Μαξίμου σε Αιμίλιο Χειλάκη: «Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, που είναι γεννημένος στις 18 Δεκεμβρίου 1970, έχει σήμερα Πέμπτη τα γενέθλιά του και κλείνει τα 55 του χρόνια. Η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου, εκτός από ιδιωτικές ευχές, θέλησε να εκφράσει και δημοσίως τα όσα αισθάνεται για τον καταξιωμένο ηθοποιό και έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα εξομολογήθηκε ότι ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι για εκείνη ολόκληρη η ζωή της και ότι πορεύονται μαζί εδώ και 20 χρόνια. Μάλιστα, η Αθηνά Μαξίμου τόνισε στην ανάρτησή της ότι ο άντρας της είναι πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη της!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για μένα είναι εδώ και 20 χρόνια η ζωή που ζω! Είναι η ζωή που αγαπώ! Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου.

Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου. Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου. Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα.

Είναι το τράβηγμα, η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου!

Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αθηνά Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαξίμου Αθηνά (@maximouathina)

«Όταν έκανα ψυχοθεραπεία επέλεξα να το κάνω με κάποιον ειδικό, δεν πήγα ποτέ σε σύμβουλο γάμου. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση με φλερτ θαυμάστριας στον Αιμίλιο, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Όταν βλέπω τις ερωτικές σκηνές που παίζει, κάνω πως είμαι μια άγνωστη και τον θαυμάζω. Έχουμε αφήσει πίσω την υιοθεσία ενός παιδιού, δεν έχω το κουράγιο να ανταπεξέλθω σε ένα παιδί», είχε εξομολογηθεί η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» στις 23 Νοεμβρίου 2023.