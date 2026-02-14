Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Μου το χρωστούσε ο Θεός, είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές

Η Αθηνά Οικονομάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για τον Μπρούνο Τσερέλα, την αλλαγή της ζωής της μετά την ψυχοθεραπεία που έκανε, αλλά και τα επαγγελματικά της όπου δοκιμάζει, όπως είπε, συνεχώς τα όριά της. Η ηθοποιός χαρακτήρισε καρμική τη σχέση της με τον μπασκετμπολίστα και όπως είπε ήταν ένα «δώρο» που της χρωστούσε ο Θεός, γι’ αυτά που είχε περάσει στο παρελθόν.

«Ήταν τόσα πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω “εντάξει, ξεκόλλα πια”» είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός συνέχισε στο ίδιο πνεύμα: «Είναι αληθινό, μπορεί και να υπάρχει τελικά, όχι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μέσα κι έξω. Ήταν τόσο ξαφνικό και ο σχολιασμός που είχε γίνει “πώς γίνεται τόσο γρήγορα”, κάποιοι το θεωρούσαν αφέλεια. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και αυτός ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στη ζωή μου κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήταν μια μαγική συγκυρία – πέραν του ότι θεωρώ ότι είναι καρμικό και ότι μου τον έστειλε ο Θεός, μου τον χρωστούσε – ήταν τόσο μοναδικό που δεν υπήρξε αμφισβήτηση», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Ήμουν έτοιμη γι΄αυτήν τη σχέση, και σίγουρα δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια προσωπικότητα και έναν άνθρωπο που ξέρει να αγαπάει με αυτόν τον τόσο ουσιαστικό τρόπο, πριν λίγα χρόνια. Γιατί δεν ήξερα ούτε εγώ να αγαπάω και δεν επέτρεπα και σε κανέναν να με αγαπήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν έρθει στη ζωή μου και με φρόντιζαν και ήταν τρυφεροί και με πρόσεχαν και μου έκαναν εκπλήξεις, εγώ βαριόμουν. Ήθελα την ταλαιπωρία μου», συνέχισε.

Για την στάση ζωής της και τις συναισθηματικές δυσκολίες ανέφερε πως, «Απέκτησα αυτογνωσία από την ψυχοθεραπεία και από την ανάγκη μου να καταλάβω γιατί κάνω κακό στον εαυτό μου και γιατί υποφέρω και γιατί με κακομεταχειρίζομαι και με κακοποιώ και επιτρέπω και στους άλλους να μου το κάνουν. Οπότε έπρεπε να καταλάβω τι πάει λάθος βαθιά μέσα μου. Και όταν το βρήκα και αποφάσισα ότι δεν το θέλω άλλο πια στη ζωή μου και με πολλή δουλειά κατάφερα να το γυρίσω και να με αγαπήσω πρώτα εγώ, άρχισα να επιλέγω και ανθρώπους δίπλα μου που μου δίνουν μόνο φως και μόνο αγάπη και έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου.

Είχα πολύ λάθος πρότυπα. Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη. Για μένα η αγάπη ήταν παλιά επιφανειακή φροντίδα. Ήξερα επίσης ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν λίγο πιο πίσω στα πράγματα γιατί οι άντρες είναι ανώτεροι. Αυτό είχα μάθει. Οπότε έπρεπε να θυσιάζω πολύ την αξιοπρέπειά μου πολλές φορές, υποχωρώντας σε συνθήκες και σε συμπεριφορές χειριστικές, που ήταν το βασικό πρόβλημα που είχα στη ζωή μου. Οπότε μείωνα πολύ τον εαυτό μου. Αλλά το μέσα μου δεν ήταν μικρό. Δηλαδή ενώ αντιδρούσα, στο τέλος υποχωρούσα, δηλαδή με χειρίζονταν οι άνθρωποι, αλλά είχα μία αντίδραση».

«Φοβάμαι ότι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που ζω και να χαλάσει η ευτυχία μου. Αλλά πλέον ξέρω να το διαχειρίζομαι. Ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι δικό μου, το οποίο είναι μια πληγή, είναι ένα θέμα που έχω, που φοβάμαι να νιώσω ευτυχισμένη. Που φοβάμαι ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ξαφνικό και να αλλάξουν όλα. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, έχοντας συνέχεια τον φόβο και την ανάγκη του ελέγχου», συμπλήρωσε.

Για τα επαγγελματικά της, η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Mega «Έχω παιδιά» ανέφερε: «Δεν κάθομαι ήσυχη καθόλου. Με τρομάζει το ότι δεν έχω κάποιες φορές αίσθηση των αντοχών μου. Πού μπορώ να το φτάσω. Αυτό με τρομάζει. Ότι μπορώ να τα καταφέρω και αυτό που μου δίνει δύναμη είναι ότι μου αρέσουν όλα αυτά που κάνω και τα κάνω με τρομερή ευχαρίστηση. Είναι το μόνο που με κρατάει όρθια, διαφορετικά νομίζω θα είχα καταρρεύσει. Αλλά ξεπερνάω συνέχεια τα όριά μου. Δεν έχω αίσθηση των δυνάμεών μου. Δεν μπορώ αν δεν τα κάνω όλα όπως τα έχω στο μυαλό μου, δεν σταματάω ποτέ. Βρίσκω έναν τρόπο και τα συνδυάζω όλα. Απλώς βάζω πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμά μου. Δηλαδή η κάθε μου μέρα είναι αγώνας δρόμου».

Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου της, αφού όπως δήλωσε πρόσφατα θα ήθελε να μοιραστεί την στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.