Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Θα δούμε αν το 2026 θα ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους.

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ανακοίνωσε ημερομηνία. Ανέφερε με νόημα πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βήμα στη σχέση τους.

«Όπως καταλαβαίνετε ο Μπρούνο μού λέει όμορφα πράγματα όταν με βλέπει όμορφη και εντυπωσιακή. Με εμπνέει, δεν ζηλεύει, δεν είναι κτητικός. Δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν τέτοιο άνθρωπο. Χαίρομαι που έκλεψε τις εντυπώσεις ο Μπρούνο στο δέντρο.

Προφανώς μου φτιάχνει τη διάθεση όταν τον βλέπω το πρωί (σ.σ με αυτό το σώμα). Μου αρέσει σαν άντρας, αλλά η προσωπικότητα είναι πολύ πιο δυνατή», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Το business στην Ιταλία πάει καλά. Με τη βοήθεια του Μπρούνο έχω εξελιχθεί πολύ. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι εκεί στην υποκριτική, γιατί δουλεύω τόσο πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια των δηλώσεών της.

«Θα δούμε αν το 2026 θα ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας», είπε σε ερώτηση για τον γάμο της με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.