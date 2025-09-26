Αθηνά Οικονομάκου για την πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα: «Ήταν τόσο προφανές ως δώρο που με ξάφνιασε»

Για την πρόταση γάμου του συντρόφου της, Μπρούνο Τσερέλα, μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου αναφέροντας ότι δεν περίμενε τη δεδομένη στιγμή να της ζητήσει να παντρευτούν διότι ήταν πολύ προφανές.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και εξομολογήθηκε τα πάντα για την προσωπική της ζωή στον Γρηγόρη Μπάκα. Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι εκείνη και ο Μπρούνο Τσερέλα θα συνεχίσουν να μοιράζονται την καθημερινότητά τους ανάμεσα σε Αθήνα και Μιλάνο.

«Είχα κάποιες προτάσεις για παρουσίαση αλλά δεν προχώρησαν γιατί έχω τη σειρά και γιατί δεν προλαβαίνω, έχω και το project soma, έχω τα παιδιά, έχω το Instagram, έχω το Μιλάνο, έχω τον Μπρούνο, έχω όλα τα υπόλοιπα επιχειρηματικά, έχω τους φίλους μου, τα ταξίδια μου, οπότε δε βγαίνει να κάνω κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά για κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις που είχε η ηθοποιός.

Αμέσως μετά, η Αθηνά Οικονομάκου ξεκαθάρισε ότι ο μέλλοντας σύζυγός της δεν πρόκειται να έρθει μόνιμα στην Ελλάδα.

«Ο Μπρούνο δε θα έρθει μόνιμα στην Ελλάδα, δεν είναι ο στόχος αυτός. Σαν να είναι μόνιμα είναι και τώρα, έχει το ένα του σπίτι εδώ, το άλλο μας σπίτι είναι στο Μιλάνο. Θα έχουμε αυτά τα πήγαινε – έλα γιατί είμαστε σε μια ηλικία που είμαστε ακόμα δημιουργικοί, οπότε η βάση και των δυο είναι και εκεί και εδώ και αυτό θα συνεχίζεται. Δε ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα.

Εμείς το έχουμε βρει, έχουμε βρει τον τρόπο να περνάμε ωραία και να μη μας δημιουργεί πρόβλημα όλη αυτή η απόσταση και να μην είναι εμπόδιο στη σχέση. Για κάποιους ανθρώπους θα μπορούσε να είναι σοβαρό θέμα, για κάποιους άλλους ευχής έργον, για κάποιους άλλους μια κανονικότητα. Έχει να κάνει με το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα, την οποία δεν την περίμενε τη στιγμή που συνέβη…

«Ενώ μου το έλεγε συχνά για τον γάμο και το περίμενα, αλλά τη στιγμή που έγινε δε το περίμενα. Νόμιζα ότι κάτι άλλο θα συμβεί, ότι κάποιο άλλο είναι το δώρο που θέλει να μου κάνει. Δε το πίστευα. Ήταν τόσο προφανές (σ.σ. ως δώρο), που με ξάφνιασε. Δεν περίμενα ότι θα το κάνει τόσο άμεσα, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Δε το πίστευα. Δε ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να με δείτε νύφη σε φωτογραφία», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός για την πρόταση του αγαπημένου της και τον επικείμενο γάμο τους.