Αθηνά Οικονομάκου: Η τούρτα – έκπληξη στα γενέθλια του γιου της Μάξιμου και το τρυφερό μήνυμα της ηθοποιού

Η Αθηνά Οικονομάκου εύχεται «χρόνια πολλά» στον γιο της που έχει γενέθλια και αποφασίζει να δημοσιεύσει μια εικόνες από το πάρτι του γιου της. Η ηθοποιός που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο συζητήσεων για τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τον επικείμενο γάμο τους, φροντίζει να μην λείπει ποτέ από το πλευρό των δύο παιδιών της.

Το πάρτι έγινε σε εξωτερικό χώρο και η Αθηνά Οικονομάκου έδειχνε να το απολαμβάνει. Ο μικρός Μάξιμος έκλεισε τα 8 του χρόνια και συνεχίζει να γνωρίζει τον κόσμο. Η δημοφιλής ηθοποιός πόζαρε με τον γιο της, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, να μαρτυράει την ευτυχία της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται να αγκαλιάζει τρυφερά τον γιο της μπροστά από μια εντυπωσιακή, πολύχρωμη τούρτα γενεθλίων, εμπνευσμένη από τον κόσμο του Roblox, με το όνομα «Maximos» να δεσπόζει στο κάτω μέρος.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης ένα συγκινητικό μήνυμα για τον μικρό της πρίγκιπα: «8 χρόνια που ο κόσμος μου έγινε πιο φωτεινός!!! Χρόνια σου πολλά αγόρι μου γλυκό. Να σε χαιρόμαστε και να σε καμαρώνουμε πάντα».

«Στην πρώτη εγκυμοσύνη ήθελα πολύ αγόρι. Στο δεύτερο δεν είχα πρόβλημα. Είναι μαγικό που ήρθε κορίτσι. Είναι διαφορετικό. Δεν έχω το άγχος που είχα στο πρώτο παιδί και τις αγωνίες. Το απολαμβάνω το παιδί αυτό πολύ διαφορετικά. Είμαι άλλη μαμά. Τώρα είμαι πιο ήρεμη και απολαμβάνω την κάθε στιγμή μαζί της» είχε πει το 2022 η Αθηνά Οικονομάκου.

«Στο πρώτο παιδί άκουγα άλλες μανούλες που έλεγαν πως είναι ευτυχισμένες, εγώ ήμουν τόσο προβληματισμένη και ταραγμένη και δεν μπορούσα να το απολαύσω» είχε προσθέσει.