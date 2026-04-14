Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αυτό είναι το εκκλησάκι στην Πάρο όπου θα γίνει ο γάμος τους

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι και το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ώστε τα πάντα να γίνουν με τον τρόπο που επιθυμούν, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα, ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, σε ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προβλήθηκαν νέα στοιχεία για τα όσα ετοιμάζει το ζευγάρι. Όπως λοιπόν ειπώθηκε στο πάνελ, ο γάμος θα γίνει στις 27 Ιουνίου, ωστόσο από την προηγούμενη ημέρα θα ξεκινήσει το γλέντι με αγαπημένα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ένα μεγάλο pre-wedding πάρτι σε beach bar. Παράλληλα, έδειξαν και το εκκλησάκι που θα γίνει το μυστήριο, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απ’ την Παροικιά σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού. Η βραδιά του γάμου έχει χωρίσει σε τρία μέρη. Θα γίνει η τελετή, μετά θα ακολουθήσει η δεξίωση και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πάρτι.

Το ζευγάρι έκανε Πάσχα σε ισπανικό νησί της Μεσογείο, με την Αθηνά Οικονομάκου να δείχνει τη θέα από το δωμάτιο που έμεναν και να φωτογραφίζεται δίπλα από την πισίνα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα έδειχνε να δυναμώνει όλο και περισσότερο από εκείνη τη στιγμή. Οι δυο τους αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους κατά διαστήματα.