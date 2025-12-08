Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: «Ο γάμος τους είναι γεγονός» αποκαλύπτει η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, βρίσκονται στην τελική ευθεία για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμους τους αναμένεται να γίνει το καλοκαίρι του 2026. Η Πάρος ήταν το νησί που επέλεξαν και έχουν ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες, ώστε τα πάντα να είναι όπως επιθυμούν. Για την ώρα οι ίδιοι δεν έχουν μιλήσει για τα όσα ετοιμάζουν.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, αναμένεται να παντρευτούν σε ένα παραμυθένιο, κυκλαδίτικο σκηνικό, παρουσία αγαπημένων φίλων και στενών συγγενών. Ο γάμος τους αναμένεται να γίνει θέμα συζήτησης το προσεχές καλοκαίρι. Η Πάρος θα βρεθεί στο επίκεντρο για ακόμα μια φορά.

Στο Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του ζευγαριού, επιβεβαιώνοντας ότι ο γάμος θα γίνει στην Πάρο: «Πρώτο θέμα είναι ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο. Πέρυσι υπήρχαν φήμες, πλέον είναι γεγονός. Είναι σε αναζήτηση χώρου για το πού θα γίνει το party του γάμου, το pre wedding», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής του Alpha.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ακόμη ότι το ζευγάρι έχει ήδη αρχίσει να κλειδώνει ημερομηνίες, σημειώνοντας: «Ιούνιο ψάχνονται να το κάνουν», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο γάμος προγραμματίζεται για τις αρχές του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καλεσμένοι από Ελλάδα και Ιταλία θα είναι πάνω από 200. Την πρωτοβουλία των κινήσεων στις ετοιμασίες έχει η γοητευτική ηθοποιός. Ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίζεται ευτυχισμένος και δηλώνει πανέτοιμος να ζήσει αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Μιλάνο, ρωτήθηκε για τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Δεν ανακοίνωσε ημερομηνία. Ανέφερε με νόημα πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βήμα στη σχέση τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το καλοκαίρι μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.