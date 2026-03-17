Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Βόλτες και πόζες στα χιόνια της Κουρσεβέλ στις Γαλλικές Άλπεις

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους και φροντίζουν να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να κάνουν μαζί ταξίδια. Η ηθοποιός και ο Ιταλός σύντροφός της, βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στην Κουρσεβέλ, στις Γαλλικές Άλπεις και δείχνουν να το απολαμβάνουν. Το τοπίο είναι ειδυλλιακό και οι ίδιοι συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς ήταν καλεσμένοι και σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Ανάμεσα σε βόλτες στα χιονισμένα τοπία και στιγμές ξεκούρασης στις Γαλλικές Άλπεις, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε μέσα από τα social media εικόνες από το ταξίδι που έκανε με τον Μπρούνο Τσερέλα, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την εμπειρία τους στο Κουρσεβέλ. Ένα χιονοδρομικό κέντρο στις Γαλλικές Άλπεις, όπου παραδοσιακά κάνουν σκι ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Το resort σχεδιάστηκε το 1942, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από τη γαλλική κυβέρνηση. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της Koυρσεβέλ σε «must» χειμερινό προορισμό αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, ενώ ήταν το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία που κατασκευάστηκε από το μηδέν, χωρίς να βασίζεται σε κάποιον ήδη υπάρχον οικισμό των Άλπεων.

Στο περιθώριο του ταξιδιού τους, Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον γάμο τους, ο οποίος – σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες – θα γίνει στις 27 Ιουνίου. Το ζευγάρι έχει σχεδιάσει τα πάντα και φιλοδοξεί να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι οι καλεσμένοι τους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα κάνουν δύο πάρτι για το χαρμόσυνο γεγονός: ένα πριν από τον γάμο και ένα ανήμερα. Είναι πολύ πιθανό να στηθεί και μία μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα του γάμου, ώστε οι καλεσμένοι να διασκεδάσουν ακόμα περισσότερο.