Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Έσπασε το χέρι του, μπαίνει στο χειρουργείο και ακυρώνονται οι συναυλίες του

Σοβαρό ατύχημα είχε ο τραγουδιστής, Χρήστος Δάντης, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι του και να πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Η σύντροφος του Χρήστου Δάντη, Ασημίνα Χατζηανδρέου, έκανε την ανακοίνωση για το ατύχημα σήμερα το πρωί (13/2/2026) μέσα από στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια εξήγησε ότι εξαιτίας του ατυχήματος θα πρέπει να ακυρωθούν οι δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις του τραγουδιστή σήμερα και αύριο. Ακόμα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την κατανόησή του.

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου έγραψε συγκεκριμένα για τον Χρήστο Δάντη: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας».