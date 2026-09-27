Lifestyle

Όταν τραγούδησε ο Γιώργος Μαζωνάκης το «Τρένο» και έκλαιγε

Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στη συναυλία στο ΟΑΚΑ αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για το τραγούδι
Ο αγαπημένος τραγουδιστή συγκινείται ακούγοντας το «Τρένο»
Ο αγαπημένος τραγουδιστή συγκινείται ακούγοντας το «Τρένο»
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Το «Τρένο» είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Άννας Βίσσης και μάλιστα στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η τραγουδίστρια αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Άννα Βίσση θέλησε να του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το αγαπούσε ιδιαίτερα.

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε να το ερμηνεύει, με τη φωνή της και την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ να δημιουργούν μία ακόμη ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

Βίντεο δείχνει τον αγαπημένο τραγουδιστή πριν ξεκινήσει να τραγουδάει το «Τρένο», αρχικά να συγκινείται ακούγοντας το.

Στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση θέλησε να αφιερώσει ένα μέρος της εμφάνισής της στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τις φωτογραφίες του να εμφανίζονται στις μεγάλες οθόνες του σταδίου.

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